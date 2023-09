Nasza sonda. Na kogo oddasz głos w wyborach do Sejmu?

Do wyborów parlamentarnych pozostało mniej niż 30 dni. Wiecie już, na kogo będziecie głosować? Zapraszamy do udziału w naszej sondzie, w której ujęliśmy wszystkie komitety startujące w okręgu elbląskim. Głosowanie potrwa do 12 października.

W piątek Państwowa Komisja Wyborcza rozlosowała numery list, z którymi będą startować w wyborach do Sejmu poszczególne komitety. Ogólnopolskich komitetów, które zarejestrowały kandydatów w przynajmniej połowie okręgów, jest sześć. One otrzymały numery od 1 do 6. Pozostałe są komitetami lokalnymi, w okręgu elbląskim są takie trzy. Poniżej podajemy listy z nazwiskami kandydatów w takiej kolejności, w jakiej będą prezentowane na karcie wyborczej.

Na który komitet oddasz głos? Zapraszamy do udziały w naszej wyborczej sondzie, która potrwa do 12 października do godz. 15. By wykluczyć manipulacje, głos można oddać po zalogowaniu się z maila, który był w naszej bazie przed 15 sierpnia. Wyniki sondy podamy wieczorem 12 października.

To nie jest oczywiście profesjonalny sondaż, ale mamy nadzieję, że odda nastroje społeczne w Elblągu i regionie elbląskim.

Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

1. Roman Kozłowski, Lubin

2. Jarosław Edward Lesiakowski, Kobyłka

3. Marzena Maria Ołtuszewska, Orneta

4. Marta Julia Krużycka, Siechnice

5. Aleksandra Magdalena Nisiewicz, Lubin

6. Maciej Tomasz Gawron, Lubin

7. Edyta Maria Kida, Warszawa

8. Mateusz Adam Górak, Legnica

9. Agnieszka Kostyluk, Lubin

10. Bartłomiej Kwaśniewski, Szklary Górne

11. Ewa Anna Grygorcewicz, Lubin

12. Mariusz Wojciech Zaorski, Trąbki Wielkie

13. Bogdan Kowieszko, Orneta

14. Wit Wojtkiewicz, Pruszcz Gdański

15. Beata Krystyna Imielska-Dudziak, Lubin

16. Jacek Sochacki, Gdynia

Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

1. Rafał Ryszczuk, Kisielice

2. Zbigniew Ziejewski, Szwarcenewo

3. Małgorzata Werkowska-Wiktorska, Samborowo

4. Piotr Żuchowski, Szałkowo

5. Piotr Wasześcik, Ostróda

6. Wojciech Ziober, Ostróda

7. Wioletta Jaskólska, Warszawa

8. Robert Cezary Szczepański, Dobrocin

9. Małgorzata Katarzyna Lewandowska, Iława

10. Dorota Michalak, Lidzbark Warmiński

11. Magdalena Madeja, Jegłownik

12. Monika Barbara Marchalewska, Morąg

13. Waldemar Czajka, Biskupiec

14. Artur Marek Matłach, Elbląg

15. Barbara Jadwiga Chlebińska, Elbląg

16. Jan Bobek, Piórkowo

Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA

1. Monika Walentyna Falej, Olsztyn

2. Dawid Sadowski, Brzydowo

3. Aleksandra Żmijewska, Poznań

4. Paweł Rodziewicz, Elbląg

5. Monika Dwojakowska, Elbląg

6. Ryszard Sarzyński, Bartoszyce

7. Justyna Maciak, Ostróda

8. Jakub Hermanowicz, Miłakowo

9. Sylwia Piekart, Orneta

10. Ewelina Sagan, Iława

11. Danuta Jadwiga Zubrycka, Bartoszyce

12. Wincenty Marian Przyborowski, Braniewo

13. Gabriela Walentyna Nowak, Działdowo

14. Bartosz Markowski, Gdańsk

15. Milena Falkowska-Hojan, Wielki Dwór

16. Dominika Kasprowicz, Iława

Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. Leonard Seweryn Krasulski, Elbląg

2. Teresa Wilk, Elbląg

3. Andrzej Śliwka, Pasłęk

4. Robert Gontarz, Tuczki

5. Adam Ołdakowski, Witki

6. Damian Jan Godziński, Nowe Miasto Lubawskie

7. Ewa Wyszomirska, Gronowo

8. Kamil Prusinowski, Ostróda

9. Elżbieta Marianna Węglewska, Lidzbark

10. Andrzej Jarosław Rykaczewski, Iława

11. Anna Piątek, Brodnica

12. Anna Węgłowska, Ławice

13. Dariusz Andrzej Struk, Ostróda

14. Jolanta Wiesława Andruszkiewicz, Bartoszyce

15. Krzysztof Stanisław Aurast, Działdowo

16. Jacek Roman Pawlik, Kiwity

Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

1. Konrad Sajkowski, Warszawa

2. Łukasz Tulwiński, Iława

3. Jan Krysiak, Ostróda

4. Jan Zelma, Omule

5. Paweł Sobotka, Ostróda

6. Teresa Genowefa Ruksztełło, Nowa Pasłęka

7. Sebastian Lechosław Krawyciński, Elbląg

8. Gabriela Joanna Sikorska, Elbląg

9. Paweł Dunajewski, Bartoszyce

10. Marta Anna Baczewska, Poznań

11. Genowefa Teresa Jankowska, Elbląg

12. Szymon Adam Ziólkowski, Działdowo

13. Justyna Tucholska, Płock

14. Marta Sztachańska, Olsztyn

15. Dawid Chorąży, Henrykowo

16. Tomasz Zawacki, Nowe Miasto Lubawskie

Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

1. Jacek Protas, Lidzbark Warmiński

2. Elżbieta Kazimiera Gelert, Elbląg

3. Stanisław Andrzej Gorczyca, Szafranki

4. Katarzyna Królak, Morąg

5. Mateusz Szauer, Lubawa

6. Natalia Sycz, Górowo Iławeckie

7. Monika Marzena Grabowska-Kuśmirczuk, Debrzno

8. Iwona Mrozińska, Nowe Miasto Lubawskie

9. Elżbieta Monika Ruda, Braniewo

10. Wiesław Grzegorz Śniecikowski, Pasłęk

11. Robert Turlej, Elbląg

12. Alicja Grodowska, Orneta

13. Karol Bidziński, Elbląg

14. Andrzej Bagiński, Gdańsk

15. Jarosław Piechotka, Zalewo

16. Elżbieta Zabłocka, Bartoszyce

Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA

1. Marcin Dominik Guliński, Elbląg

2. Lech Hermanowicz, Stega Mała

3. Jolanta Bannach, Elbląg

4. Marek Ptaszyński, Brzydowo

5. Sylwia Kaźmierska, Ostrowin

6. Dariusz Józef Zieniewicz, Braniewo

7. Joanna Agnieszka Gulińska, Elbląg

8. Jarosław Osuch, Elbląg

9. Kamil Tomasz Kaźmierski, Ostrowin

10. Anna Gołębiowska, Lidzbark Warmiński

Lista nr 8 - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Marcin Bachórz, Gdańsk

2. Sebastian Jerzy Sadłek, Gardyny Leśniczówka

3. Małgorzata Ludmiła Mazurkiewicz, Elbląg

4. Piotr Abucewicz, Bartoszyce

5. Ewelina Kozakiewicz, Elbląg

6. Paulina Kuncewicz, Braniewo

7. Mario Bojadzijew, Elbląg

8. Teresa Kazaniecka, Elbląg

9. Jarosław Felkiewicz, Elbląg

10. Rafał Tomasz Maculewicz, Orneta

11. Anna Sikora, Elbląg

12. Marcin Dariusz Kłusewicz, Elbląg

13. Klaudia Grzebiela, Elbląg

14. Tomasz Mysłowski, Elbląg

15. Karl Bartosz Łuksza, Elbląg

16. Aleksander Wrocławski, Elbląg

Lista nr 10 - KW NORMALNY KRAJ

1. Filip Mikołaj Proc, Elbląg

2. Klaudia Helena Ejsmont, Elbląg

3. Tomasz Marcin Zalewskki, Elbląg

4. Ewelina Halina Kasperowicz, Elbląg

5. Jakub Maciej Kudryk, Elbląg

6. Anna Pietrzak, Elbląg

7. Lesia Gromadzka, Słupsk

8. Adam Patryk Romanowski, Elbląg

9. Marta Przybecka, Elbląg

10. Bartosz Jakub Derebecki, Elbląg

Zarejestrowani dotychczas kandydaci do Senatu (okręg nr 84)

Łukasz Szymon Kochan, (KKW Prawo i Sprawiedliwość), Elbląg

Justyna Joanna Masiewicz-Grodź (KW Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin), Pieniężno

Jerzy Wcisła, (KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni), Elbląg

Źródło: PKW