Antoni Czyżyk: moja wizja miasta

Czwartkowa XXXVI sesja Rady Miejskiej w Elblągu była ostatnim akordem kończącej się kadencji (przypadającej na lata 2018 – 2024). Była to najtrudniejsza i najbardziej wymagająca kadencja w mojej ponaddwudziestoletniej pracy samorządowca. Przewodniczenie w tym czasie obradom Rady Miejskiej wymagało nie lada poświęcenia. Mam nadzieje, że po raz kolejny sprostałem Państwa oczekiwaniom.

Mijająca kadencja była czasem wielu wyzwań wynikających z sytuacji społeczno-politycznej. Pandemia Covid-19, wojna w Ukrainie i liczne zawirowania, jakie miały miejsce w naszym kraju, przekładały się na pracę Rady Miejskiej w Elblągu. Przewodnicząc obradom sesji Rady Miejskiej w Elblągu przez okres 6 lat, zawsze przyświecała mi idea, aby wszystko, co wspólnie z radnymi procedujemy, nawet jeśli odbywa się to w atmosferze gorącej dyskusji, prowadziło do realizowania zadań przekładających się na korzyści dla mieszkańców Elbląga.

Antoni Czyżyk, konsekwentnie dla Elbląga

W poczuciu dobrze spełnionego obowiązku chciałbym poinformować, że w nadchodzących wyborach samorządowych pragnę ubiegać się o mandat radnego Rady Miejskiej w Elblągu. Moja wizja pracy dla samorządu pozostaje niezmienna od lat. Wyróżnia się konsekwencją w działaniu na rzecz Elbląga.

Jestem samorządowcem, który codzienną działalnością udowadnia, że aktywności i bezkompromisowość to klucz do sukcesu. Mam nadzieję, że dzięki wielu moim sztandarowym działaniom z obszaru: samorządu, pracy zawodowej czy też organizowania życia kulturalnego i sportowego dla mieszkańców Elbląga zdobyłem Państwa zaufanie. Uważam, że wiele z moich dokonań tj. remont i modernizacja CSE „Światowid” w Elblągu, budowanie rozpoznawalności i promocja Elbląga na całym świecie poprzez organizację Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup”, czy realizacja programu wyborczego skupiającego się na poprawie infrastruktury, wzmacnianiu atrakcyjności gospodarczej miasta, promowaniu działań z zakresu zielonej transformacji czy tworzenie miejsc przyjaznych mieszkańcom przyczynia się do poprawy jakości życia w Elblągu.

Antoni Czyżyk, konsekwentny w realizacji obietnic

Głosując na mnie, głosujecie Państwo na konsekwencję, doświadczenie i prawdziwego samorządowca, gotowego działać dla dobra Elbląga. Przyszłość miasta zależy od naszych decyzji, dlatego 7 kwietnia oddajcie Państwo swój głos na sprawdzonego kandydata. Dla stabilności, rozwoju i jedności społeczności!

Antoni Czyżyk, okręg numer 4, pozycja 1

Zachęcam do kontaktu, do zapoznania się z moim programem wyborczym oraz do śledzenia mojej aktywności.

