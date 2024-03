Człowiek jest dla mnie najważniejszy

- Zawsze gram fair play - to jedna z najważniejszych zasad, jakimi kieruję się w pracy zawodowej i w życiu codziennym. Dlatego podjąłem decyzję o zakończeniu pracy na stanowisku wiceprezydenta, tuż przed najbardziej intensywnym czasem kampanii wyborczej - mówi Michał Missan, kandydat na Prezydenta Elbląga. - Chcę, żebyśmy wszyscy startowali w tej kampanii na równych zasadach.

- Panie Michale, dlaczego teraz?

- Tak będzie po prostu uczciwie. Decyzję ogłosiłem w dniu, kiedy mijał termin rejestracji kandydatów na Prezydenta Elbląga. Jestem bardzo wdzięczny za te ostatnie 4 lata, w czasie których wiele rzeczy zrealizowałem, ale też wielu rzeczy się nauczyłem. Dziękuję wszystkim osobom, z którymi miałem przyjemność współpracować.

- To jaki plan na najbliższe tygodnie?

- Koniec jednego etapu jest zarazem początkiem kolejnego, a to oznacza, że w najbliższych tygodniach będę miał znacznie więcej czasu, aby spotykać się z mieszkańcami Elbląga w każdym z pięciu okręgów. Najważniejszy jest dla mnie człowiek. Jestem otwarty na dialog z każdym środowiskiem, na współpracę i nowe pomysły.

- Z jakich rzeczy, nad którymi pracował Pan jako wiceprezydent, jest Pan dumny najbardziej?

- Obszary, którymi zajmowałem się jako wiceprezydent to między innymi ochrona zdrowia i sprawy społeczne. W tej kadencji Szpital Miejski św. Jana Pawła II przeszedł wielki remont za ponad 82 mln zł. Jest tam nowy blok operacyjny, wyremontowane i unowocześnione zostały oddziały rehabilitacji kardiologicznej, psychiatryczny, pediatryczny i chirurgii dziecięcej. To zdecydowanie podniosło jakość usług medycznych. Bardzo sprawnie przeprowadziliśmy szczepienia przeciwko COVID-19, zorganizowaliśmy Elbląskie Dni Zdrowia, Elbląskie Dni Seniora, przeprowadziliśmy szereg akcji profilaktycznych i informacyjnych na temat zdrowia, finansowaliśmy telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. To oczywiście tylko przykłady, ale zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców, to zawsze sprawy najważniejsze.

- Jednym z najważniejszych punktów Pana programu jest rozwój Portu Morskiego. W jaki sposób wpłynie to na Elbląg?

- Rozwój Portu Morskiego jest kluczowy dla gospodarki naszego miasta. W pełni działający port będzie generował znaczne przychody, które będziemy mogli przeznaczyć na rozwój innych obszarów, między innymi na sport i kulturę. Dodatkowo planujemy modernizację infrastruktury drogowej wokół portu, co przyczyni się do poprawy komunikacji w mieście. Premier Donald Tusk jasno zadeklarował, że tor wodny zostanie dokończony bez konieczności oddania większości udziałów portu Skarbowi Państwa.

- Kolejnym ważnym punktem Pana programu jest utworzenie Biura Konsultacji Społecznych. Jakie korzyści przyniesie to mieszkańcom miasta?

- Ważne, aby mieszkańcy mieli faktyczny udział w wyrażaniu opinii i tworzeniu polityki lokalnej. Dzięki pracy Biura Konsultacji Społecznych będziemy mogli jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby elblążanek i elblążan. Mam nadzieję, że przyniesie to większą akceptację dla podejmowanych decyzji. Tak jak wspomniałem wcześniej, to ludzie są dla mnie najważniejsi. Obiecałem, że pierwszym tematem, którym zajmie się biuro, będzie komunikacja miejska.

- W Państwa programie znalazły się również propozycje skierowane bezpośrednio do mieszkańców, takie jak bezpłatne pogotowie stomatologiczne oraz Karta Mieszkanki i Mieszkańca Elbląga. Jakie są Pana oczekiwania wobec tych inicjatyw?

- Mieszkanki i mieszkańcy Elbląga powinni czuć się doceniani i wspierani przez władze miasta. Bezpłatne pogotowie stomatologiczne ma na celu zapewnienie dostępu do podstawowych usług medycznych, które są niezbędne dla dobrej jakości życia. Natomiast Karta Mieszkanki i Mieszkańca Elbląga to sposób na zaoferowanie dodatkowych korzyści mieszkańcom, aby poczuli się częścią wspólnoty miejskiej. Karta to specjalne oferty i zniżki dedykowane tylko dla elblążan. Będzie ona dostępna również w formie aplikacji. Posiadacze karty będą mieli między innymi zniżki na usługi w naszych miejskich jednostkach oraz miejscach, które zaoferują firmy działające na terenie naszego miasta.

- W kontekście szeroko pojętego sportu ostatnio dużo się dzieje w Elblągu. Jakie ma Pan propozycje na ulepszenie tej kwestii? Bo że ulepszać zawsze trzeba, to jest pewne.

- Zacznijmy od tego, że sport dzieci i młodzieży to dla mnie ogromnie ważny aspekt. Na nim chciałbym się bardzo mocno skupić, dlatego zapewnię odpowiednią infrastrukturę, zwiększę wsparcie dla młodzieżowych klubów sportowych oraz uruchomię dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach. Bardzo zależy mi na tym, żeby młodzi elblążanie mieli alternatywę spędzania czasu z elektroniką, bo jak wiemy, jest jej zdecydowanie za dużo w ich życiu. Wiem również i będę to podkreślał, że nasi sportowcy-seniorzy to prawdziwi ambasadorzy Elbląga. Będę wspierał elbląskie kluby w taki sposób, aby ich zawodnicy mogli rozwijać swoje umiejętności i mieli jeszcze większe szanse na realizację swoich celów.

Pozyskam środki i doprowadzę do tego, że Stadion Miejski przy ulicy Krakusa będzie stadionem lekkoatletycznym, ale również wielofunkcyjnym, czyli piłkarze wciąż będą mogli z niego korzystać. Sportowcy, chcąc osiągać sukcesy, muszą nie tylko ciężko pracować, ale także mieć do tej pracy odpowiednie warunki. A ja zrobię wszystko, co możliwe, żeby im te warunki zapewnić. Z dużym optymizmem patrzę na współpracę na linii Rząd - Elbląg, a także na to, że ponownie dostępne są środki z funduszy unijnych, z których na pewno będziemy jako elblążanie korzystali.

Zdaję sobie sprawę z tego, że stadion przy ulicy Agrykola również wymaga modernizacji. Nie zaprzestanę więc poszukiwania środków zewnętrznych do zrealizowania także tego zadania.

Wkrótce przedstawię kolejne propozycje między innymi dla biznesu, kultury, organizacji pozarządowych. Tak jak wszystko, o czym mówię w tej kampanii, będą to propozycje realne. Takie, które naprawdę uda się zrealizować.

- Jeśli wygra Pan wybory, jakim pracodawcą chce Pan być?

- Dobrym doświadczeniem w zarządzaniu zespołem ludzi była dla mnie praca koordynatora Działu Ratownictwa Medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Cenię sobie kompetencje fachowców, a tacy pracują w Urzędzie Miejskim, na każdym szczeblu. Jeśli zostanę prezydentem, zawsze będę słuchał ekspertów z poszczególnych departamentów, będziemy pracowali zespołowo. Zadbam przy tym o dobrą atmosferę i godne wynagrodzenie dla wszystkich pracowników.

- Jaki będzie Elbląg za kilka lat, jeśli wygra Pan wybory?

- Elbląg to jedno z najciekawszych miast północnej Polski. Dla mnie najciekawsze. Tu mieszkam i pracuję niemal całe życie, tu mieszka moja rodzina. Chciałbym, aby wszyscy mieszkańcy byli jeszcze bardziej dumni, że właśnie tu jest ich miejsce na Ziemi. To idealne miejsce dla dużego i małego biznesu, dla turystyki, kultury, dla sportu. Chcę wykorzystać ten niebywały potencjał wspólnie z mieszkańcami. Deklaruję dobrą współpracę z rządem, samorządem naszego województwa, ale także z Trójmiastem. I to obiecuję. Pamiętajcie, Tylko Elbląg!

- Dziękuję za rozmowę.

- Dziękuję, życzę wszystkiego dobrego czytelniczkom i czytelnikom.

--- Materiał wyborczy sfinansowany przez KKW Koalicja Obywatelska ----