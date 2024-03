 Elbląg, rzeka możliwości

- Elbląg to naprawdę rzeka możliwości! Już wkrótce dzięki rozwojowi Portu Morskiego wypłyniemy na szerokie wody. Rozmawiałem o tym w Ministerstwie Infrastruktury z Wiceministrem Arkadiuszem Marchewką oraz z Jackiem Protasem, Wiceministrem Funduszy i Polityki Regionalnej - mówi Michał Missan, kandydat Koalicji Obywatelskiej na Prezydenta Elbląga. - Jestem gwarantem dobrej współpracy z rządem, ale także z Urzędem Marszałkowskim naszego województwa. To jest niezbędne dla Elbląga, aby mógł się wzmocnić i rozwinąć.

Mamy gwarancję Premiera, Rządu i Ministerstwa Infrastruktury, że brakujące 900 m toru wodnego na Rzece Elbląg zostanie pogłębione! Jesteśmy skuteczni. Port Morski już wkrótce będzie działał w pełnym wymiarze. Na ten moment branże turystyczna i gospodarcza czekają od dawna - podkreśla Michał Missan. - Nie ulegliśmy szantażom PiS-u i dzięki temu miasto nadal jest właścicielem portu.

Elbląg wraca zatem do swoich historycznych korzeni, a jednocześnie otwierają się przed nami zupełnie nowe możliwości. Nikt nie ma wątpliwości, że Port Morski może stać się motorem rozwoju miasta. Co ważne, zarobione na portowej działalności pieniądze, będzie można przeznaczyć między innymi na kulturę i sport.

Decyzja o pogłębieniu toru wodnego do Elbląga łączy się z planowanymi miejskimi inwestycjami. Jak dodaje Michał Missan, kompatybilnymi działaniami będą budowa kolejnego mostu na rzece Elbląg oraz dostosowanie dróg dojazdowych do portu do nowych, większych obciążeń. Są to inwestycje konieczne, ponieważ zdecydowanie wzrośnie liczba przeładowywanych nad rzeką Elbląg towarów.

- W obliczu nowych wyzwań, jakie stoją przed elbląską gospodarką, chciałbym powołać Elbląską Radę Biznesu - mówi Michał Missan. - To efekt moich rozmów z przedsiębiorcami. Wiem, że takie jest oczekiwanie naszych lokalnych pracodawców.

W planach kandydata na prezydenta Elbląga jest także przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz wprowadzenie ulg w podatkach lokalnych zarówno dla nowych, jak i obecnie działających przedsiębiorców.

- To będzie również czas na inwestycje, ponieważ znacznie poprawi się sytuacja samorządów. Dzięki działaniom Rządu Donalda Tuska 3 mld 200 mln trafiło do samorządów w ramach subwencji wyrównawczej, trwają prace nad zmianą ustawy o finansowaniu samorządów, płyną do nas pierwsze środki unijne. Dokończymy zatem budowę elbląskiego kąpieliska przy ul. Spacerowej oraz innych trwających w mieście projektów inwestycyjnych - podkreśla Michał Missan. - Rozpoczniemy prace m.in. nad drugą częścią basenu przeznaczoną do uprawiania sportów wodnych.

- Jestem gwarantem dobrej współpracy z Rządem, samorządem naszego województwa, ale także z Trójmiastem. To naturalne kierunki nowoczesnego Elbląga - dodaje kandydat na Prezydenta Elbląga Michał Missan. - Pamiętajcie, tylko Elbląg!

--- materiał sfinansowany przez KKW Koalicja Obywatelska ---