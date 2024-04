Elblążanie wybierają prezydenta i radnych

Lokale wyborcze otwarte są od godz. 7. Odwiedziliśmy kilka obwodowych komisji wyborczych, by zobaczyć jak w Elblągu przebiega głosowanie. Zobacz zdjęcia.

W niedzielę Polacy wybierają blisko 47 tys. członków rad gmin, rad miast, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz niemal 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Głos można oddać w lokalu wyborczym w godzinach od 7 do 21. W Elblągu głosowanie przebiega spokojnie.

- Nie zgłaszano nam żadnych incydentów związanych z zakłócaniem ciszy wyborczej, czy też porządku - mówi nadkom. Krzysztof Nowacki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elbląg.

Przed południem odwiedziliśmy między innymi Obwodową Komisję Wyborczą nr 6, która mieści się w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Wągrowskiej. – To jest nasz głos i jest on bardzo ważny. Decydujemy, aby potem nie mieć pretensji. Nawet jeden głos jest ważny, bo jeżeli tych jednych głosów będzie więcej, to coś wspólnie zrobimy. Jeśli każdy będzie myślał w ten sposób, że mój głos nie jest ważny? To co będzie? Zawsze głosuję w wyborach’. To moje prawo, ale też i obowiązek. Dziś jest ważny dzień dla nas wszystkich – mówi pani Joanna, która zagłosowała w tej właśnie komisji.

Pani Stanisława, która przyszła do lokalu wyborczego wraz z mężem, wierzy, że jej głos może coś zmienić. - Mamy inne poglądy na politykę, ale na głosowanie chodzimy z mężem razem. Każdy powinien dziś znaleźć czas i zagłosować - mówi kobieta.

Przed Obwodową Komisją Wyborczą nr 1 przy ul. Szarych Szeregów spotykamy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Chcą pozostać anonimowi. - Bardzo ważny jest ten dzień, nie wolno go lekceważyć. Wybory samorządowe są szczególnie ważne. Przyszliśmy tutaj zaraz po służbie - mówią terytorialsi.

Pani Katarzyna, podkreśla, że głosuje odkąd skończyła 18 lat.

- Gdy byłam dzieckiem, to chodziłam na wybory z rodzicami. Uważam, że każdy głos jest ważny, każdy ma znaczenie - mówi 44-letnia elblążanka.

Tuż po oddaniu głosu w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 (ul. Józefa Wybickiego) rozmawiamy z panią Natalią. Na głosowanie zabrała kilkuletnią córkę Maję. - Każdy dzień, w którym możemy dokonać wyboru jest bardzo ważny. Każdy z nas powinien tego wyboru dokonać. Każdy powinien zainteresować się też na kogo głosuje, powinien przestudiować pogramy kandydatów. Ja się z nimi zapoznałam - mówi pani Natalia.

W jej opinii wybory samorządowe są ważniejsze od parlamentarnych.- Tego wyboru powinniśmy dokonywać bardzo świadomie. Przecież wybrane przez nas osoby mają bezpośredni wpływ na nasze codzienne problemy - mówi pani Natalia.

Szef PKW Sylwester Marciniak podczas zorganizowanej o godzinie 10 pierwszej niedzielnej konferencji prasowej stwierdził, że "głosowanie przebiega spokojnie". - Według ostatniego meldunku z Komendy Głównej Policji zdarzają się incydenty, większe lub mniejsze. Stwierdzono siedem przestępstw. Dotyczą bezprawnego naruszenia swobody głosowania - mówił. Część z incydentów dotyczyła bycia w stanie nietrzeźwości przez członków obwodowych komisji wyborczych. - O dziwo już od rana, raczej to się zawsze zdarzało w godzinach popołudniowych - dodał.

Pierwsze dane o frekwencji wyborczej poznamy podczas konferencji PKW o godz. 13.30.