Kampania wyborcza się rozpędza (Kalejdoskop wyborczy, odc. 5)

Do wyborów samorządowych pozostało mniej niż dwa tygodnie, nic więc dziwnego, że kandydaci są coraz bardziej aktywni. Nie ma dnia, by w Elblągu nie była organizowana konferencja dla mediów czy spotkania z mieszkańcami. Co działo się w ostatnim czasie?

Rozmowy o przyszłości Elbląga

Andrzej Śliwka, kandydat PiS na prezydent Elbląga, w sobotę po południu spotkał się z mieszkańcami w Domu Rektora przy bulwarze Zygmunta Augusta. Mówił o swoich obietnicach wyborczych m.in. bezpłatnej komunikacji miejskiej, stworzeniu poradni psychiatrycznej dla młodzieży, budowie stadionu. Sporo czasu poświęcił młodzieży.

Fot. Anna Dembińska

- Co zrobić, aby ta fantastyczna młodzież nie wyjeżdżała? - pytał Andrzej Śliwka. - Trzeba zmienić klimat inwestycyjny w mieście. Jako wiceminister aktywów państwowych wielokrotnie spotykałem się z inwestorami. Zawsze się pytałem, dlaczego nie wybierają Elbląga. Mówili wprost. Nie wybierają, bo nikt się do nich nie odzywa, bo nikt z nimi nie rozmawia. To jak ma tu przyjechać inwestor? – mówił kandydat PiS na prezydenta Elbląga.

Spotkanie odbywało się pod hasłem „Porozmawiajmy o przyszłości Elbląga”. Kandydat na prezydenta Elbląga obiecywał także budowę i modernizację żłobków i przedszkoli, stworzenie oddziału geriatrycznego w Szpitalu Miejskim i wprowadzenie transparentnych zasady podziału środków m.in. na działalność sportową.

KO: Elbląg musi być silniejszy w Sejmiku

W poniedziałek rano konferencję prasową nad rzeką Elbląg zorganizowali kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku w okręgu nr 3, obejmującym m.in. Elbląg. Wsparli ich senator Jerzy Wcisła i kandydat na prezydenta Elbląga Michał Missan. Przypomnieli o piątkowym porozumieniu rządu z samorządem w sprawie pogłębienia toru wodnego do Elbląga i o 200 mln złotych w programach unijnych, które są obecnie zamrożone przez Komisję Europejską na rozwój portu, ponieważ przekop Mierzei ma status militarny.

- Weźmiemy te pieniądze wtedy, gdy będziemy mieli takich radnych, którzy wyprostują te wszystkie sprawy i doprowadzą do kolejnego porozumienia z Komisją Europejską i zezwolą nam na skorzystanie z pieniędzy, które są już przydzielone. To naprawdę są ważne wybory, zależy nam, by radnymi zostały osoby, które rozumieją te potrzeby i wiedzą, jak o nie walczyć, by były realizowane ze środków wojewódzkich – mówił Jerzy Wcisła.

Robert Turlej z kandydatami do Sejmiku, powiatu elbląskiego i elbląskimi władzami KO (Fot. Mikołaj Sobczak)

Marek Hyl, obecny radny wojewódzki z Lidzbarka Warmińskiego, przypomniał, że w obecnej kadencji Sejmiku na 1,5 mld środków wydanych z budżetu województwa na inwestycje, do Elbląga trafiło ponad 300 mln. – Najwięcej ze wszystkich powiatów naszego okręgu elbląskiego. Na pewno nie jest tak, że samorząd województwa nie zauważa potrzeb Elbląga – stwierdził.

Kandydaci Koalicji zapowiadają walkę o środki na rozwój portu w Elblągu i portów nadzalewowych, budowę nowego mostu przez rzekę Elbląg, ochronę przeciwpowodziową Żuław, budowę nowego szybkiego połączenia kolejowego z Gdańskiem, a także o środki na rozwój pomocy psychiatrycznej, rozwój transportu publicznego. Najmłodszy z kandydatów - 19-letni MichaŁ Butkiewicz zaproponował również stworzenie wojewódzkiego budżetu obywatelskiego.

Na nasze pytanie, na ile mandatów liczy KO w Sejmiku (do zdobycia jest w sumie 6), usłyszeliśmy od Roberta Turleja, jedynki na liście w okręgu nr 3, że obecnie mają trzy, a chcieliby jak najwięcej. Liczą na to, że w Sejmiku znajdzie się liczna reprezentacja regionu elbląskiego. Czy będą współpracować z radnymi z innych list, by stworzyć lobby na rzecz Elbląga i regionu elbląskiego ponad podziałami? – Jesteśmy otwarci – stwierdził Robert Turlej.

Koalicja Obywatelska chce, by w nowej kadencji marszałkiem nadal był Marcin Kuchciński, ale także, by w zarządzie województwa znalazł się reprezentant Elbląga. Tymczasem kilka dni temu publiczną deklarację o ubieganie się o to stanowisko wyraził Witold Wróblewski, obecny prezydent Elbląga i kandydat na radnego do Sejmiku. Co KO na to? – Poczekałbym na to, aż wyłonimy Sejmik, zobaczymy jaki będzie układ mandatów. A wtedy z pewnością rozmowy koalicyjne doprowadzą do wyłonienia marszałka. Tyle na tę chwilę mogę powiedzieć – stwierdził Michał Missan, który jest szefem struktur KO w Elblągu.

W poniedziałek odbędzie się jeszcze w Elblągu konferencja Młodych Demokratów, związanych z KO, wieczorem spotkanie z mediami i pracownikami elbląskiej oświaty organizuje Andrzej Śliwka. Z kolei we wtorek rano na konwencję programową zaprosił dziennikarzy Ruch Samorządowy Tak dla Elbląga. Relacje dodamy do tego i kolejnego odcinka "Kalejdoskopu wyborczego".