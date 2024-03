Kolejne przedwyborcze dni, kolejne obietnice (Kalejdoskop wyborczy, odc. 8)

Kolejne dni przynoszą kolejne spotkania i deklaracje związane ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Ponownie zbieramy to wszystko w portElowym Kalejdoskopie wyborczym.

PiS chce docierać do kobiet

26 marca konferencję dotyczącą programu wyborczego zorganizował poseł Andrzej Śliwka, a także kandydaci, radni i działacze związani z lokalnymi strukturami Prawa i Sprawiedliwości. Briefing odbył się przy Przedszkolu nr 8. Jeśli chodzi o plany likwidacji tej placówki mocny sprzeciw wyrażali swego czasu rodzice, w sprawę zaangażowali się także lokalni przedstawiciele PiS i ówczesny wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. Kwestia przedszkola była więc dość wyrazistą rozgrywką między elbląskim samorządem a politykami związanymi ze Zjednoczoną Prawicą. Przypomnijmy: ostatecznie "3 mln 430 tys. zł przyznano na remont Przedszkola nr 8 z Rządowego Programu Ochrony Zabytków. Z dziesięciu złożonych przez miasto wniosków w tym programie pozytywnie rozpatrzono dwa" (więcej tutaj). Nie dziwi więc, że to w tej lokalizacji poseł Śliwka mówił o obietnicach dotyczących rozbudowy żłobków i przedszkoli. Przekonywał m.in., że temat edukacji, infrastruktury szkolnej, sportowej, powinien być wyłączony ze sporu politycznego.

- Rządząc miastem chcielibyśmy postawić jako priorytet budowę i modernizację żłobków, ale także infrastruktury przedszkolnej – mówił Andrzej Śliwka. Krytykował dotychczasowe działania samorządu w tym zakresie, m.in. niewystarczającą liczbę miejsc w żłobkach czy stan budynków.

fot. Anna Dembińska

- Musimy stworzyć sieć sieć żłobków, które będą służyć młodym rodzicom i dzieciom, na wysokim poziomie – wtórował mu radny Marek Pruszak, przypominając m. in. o takich inicjatywach jak funkcjonująca w mieście Elbląska Karta Dużej Rodziny.

Co jeszcze deklarowali działacze PiS-u? M. in. to, że w jednostkach podległych prezydentowi nie będą występować luki płacowe między kobietami a mężczyznami, wprowadzenie wyprawki dla noworodków (nie pieniężnej, a np. pieluch etc.), refundację wizyt u doradców laktacyjnych i fizjoterapeutów ginekologicznych, a także pakietów endokrynologicznych. Mówiono też o pomocy dla pań w przekwalifikowaniu zawodowym i powrocie na rynek pracy.

- Chcielibyśmy, żeby było jedno miejsce w Elblągu, które by to wszystko pięknie skupiało – mówił o tej ostatniej kwestii Andrzej Śliwka. Dopytany przyznał, że chodzi raczej o nową instytucję niż realizację takiego zadania przez którąś z istniejących miejskich jednostek, sama inicjatywa ma być inspirowana rozmowami z elblążankami. - W okresie wychowawczym, macierzyńskim (kobiety – red.) wracają na rynek pracy i nie zawsze chcą wracać do poprzedniego miejsca, ten okres chciałyby wykorzystać na zdobycie nowych kompetencji, nowych kwalifikacji – mówił jeszcze o tym pomyśle poseł. Kandydaci PiS chcieliby też m. in. zorganizować dysponującą własnym budżetem Radę Kobiet przy prezydencie.

Młodzi Socjaldemokraci o komunikacji zbiorowej

- Wydaje mi się, że propozycje, które padają w czasie kampanii wyborczej i roszczenia, które szczególnie teraz są często naświetlane, często są formułowane w oderwaniu od realistycznej oceny możliwości technicznych miasta, a to, co jest w naszym zasięgu, można zrealizować niskokosztowo i jest to po prostu dużo łatwiejsze - mówił dziś (28 marca) o komunikacji miejskiej w Elblągu Jakub Turczak z Federacji Młodych Socjaldemokratów, kandydujący do Rady Miejskiej z Tak dla Elbląga. Podkreślił, że w Elblągu kandydaci Lewicy startują właśnie z tego komitetu. Proponował m. in. wprowadzenie tzw. taktów w rozkładach jazdy, pojazdy najważniejszych linii w godzinach szczytu miałyby odjeżdżać w jednakowych odstępach czasu. Inną poruszoną przez niego kwestią było ułatwienie przesiadek przez dostawienie przystanków autobusowych (niekoniecznie całych zatok) i ściślejsze powiązanie przystanków autobusów i tramwajów, by były bliżej siebie. Kandydat poruszał też kwestię przemyślenia rozkładów jazdy poszczególnych linii, np. tych z pokrywającymi się znacznie trasami. Przyznał, że są też obecnie formułowane propozycje darmowej komunikacji miejskiej, o których mówi Andrzej Śliwka. - To są ogromne wydatki - stwierdził jednak kandydat, dodając, że pieniądze nie biorą się znikąd i wprowadzenie tego rozwiązania i tak odbije się na mieszkańcach. Jakub Turczak mówił też o potrzebie dalszego rozwoju budownictwa komunalnego, tanich mieszkań na wynajem proponowanych przez Lewicę. Ostatnim wątkiem poruszanym przez przedstawiciela FMS było ograniczenie wycinania drzew w mieście, ochrona zielonych stref na osiedlach itp.

fot. Anna Dembińska

- Skupiam się na komunikacji zbiorczej, ponieważ uważam, że w naszym województwie w skali kraju jest to największy problem - mówiła o kwestiach komunikacyjnych w województwie i jego stolicy Aleksandra Krajewska, kandydatka FMS startująca z list Lewicy do sejmiku. Stwierdziła, że w województwie występuje jeden z wolniejszych wskaźników rozwoju komunikacji, mówiła o braku dworców w niektórych miejscowościach. – Panuje u nas największe wykluczenie transportowe, które nie objawia się tylko i wyłącznie brakiem dostępu do transportu, ale również nie możemy na nim polegać, nie mamy pewności, że transport przyjedzie na czas, czy ceny przewoźnika się zgadzają, czy kurs będzie się zgadzał, wielu prywatnych przewoźników skraca czy wydłuża trasy pomijając niektóre przystanki – podkreślała kandydatka. Mówiła też o problemach komunikacji miejskiej w Olsztynie.

Po południu odbędzie się też spotkanie organizowane przez Pawła Rodziewicza i Nowy Elbląg, relację z niego dołączymy do tego materiału.