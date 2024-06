Trwa kampania do Parlamentu Europejskiego. We wtorek (4 czerwca) konferencję prasową zorganizowały kandydatki Lewicy w okręgu podlaskim i warmińsko-mazurskim: Urszula Wiadrowska i Bożena Przyłuska. Zdominowała ją kwestia praw kobiet.

Bożena Przyłuska odniosła się do kwestii sytuacji i praw kobiet w Europie. – Nie jest zbyt łatwo być kobietą w Polsce. Przez zaniechania legislacyjne i lekceważenie kobiety borykają z problemami, które mogą zostać rozwiązane nie tylko na poziomie ogólnopolskim, ale również na poziomie europejskim. Kobiety w Polsce wykonują najgorzej płatne prace. Bieda w Polsce ma twarz kobiety. Nie jesteśmy chronione przed przemocą w wystarczającym stopniu, a państwo usiłuje nas zmuszać do rodzenia dzieci utrudniając nam dostęp do antykoncepcji i zakazując aborcji – mówiła Bożena Przyłuska, która jest „jedynką” z listy Lewicy do Parlamentu Europejskiego w okręgu podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Podkreśliła, że w Polsce są „mało dostępne żłobki i przedszkola”. – To na barki kobiet spada z reguły opieka nad dziećmi. Ten brak dostępu skutkuje utrudnieniami w powrocie do pracy po urlopach macierzyńskich i utrudnieniami w karierze zawodowej – mówiła Bożena Przyłuska.

Odpowiedzią na te problemy, zdaniem Bożeny Przyłuskiej, ma być Karta Praw Kobiet Unii Europejskiej. – Powstała ona w grupie socjalistów i demokratów europejskich, do której należy Lewica. Dotyczy równości płac, elastycznych form zatrudnienia, dostępności żłobków i przedszkoli, równej reprezentacji kobiet i mężczyzn w życiu publicznym i politycznym, równej opieki nad dziećmi i pełni praw reprodukcyjnych - mówiła Bożena Załuska.

- Normalnym procesem każdej rodziny jest danie życia nowemu człowiekowi, ale żeby pomóc tej rodzinie, to potrzebne są żłobki. Jako Lewica uważamy, że zamiast oferowania kolejnych świadczeń finansowych młodym małżeństwom, potrzebna jest budowa żłobków. Lewica wyszła również z programem wspierającym młode małżeństwa, które mają małe dzieci, czyli z programem Aktywny Rodzic. Rodzice nie powinni musieć wybierać pomiędzy opieką nad dzieckiem a pójściem do pracy. Wspólnie z rządem jest wdrażany program budowy w ciągu czterech lat ok. 200 tys. żłobków. Ta kwestia jest bardzo ważna, ale w naszym kraju zaniedbana – mówiła elblążanka Urszula Wiadrowska, która kandyduje do europarlamentu z trzeciego miejsca na liście Lewicy w naszym okręgu.