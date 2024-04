Prezydent elekt – Michał Missan – w towarzystwie między innymi nowo wybranych radnych Koalicji Obywatelskiej zorganizował w poniedziałek pierwszą konferencję prasową po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów. – Mam zamiar być prezydentem wszystkich elblążan – zapewniał.

Michał Missan podczas prasowej konferencji przez Urzędem Miejskim podziękował ponownie mieszkańcom Elbląga za udział w wyborach i oddanie na niego głosów.

– Mam zamiar być prezydentem wszystkich elblążan. Nastawiam się na szeroką współpracę z każdym środowiskiem. Po ślubowaniu, które - wszystko na to wskazuje - będzie 6 maja, zapraszam do siebie na rozmowy. Kto by to nie był, z każdym będę rozmawiał. Dobre projekty dla Elbląga będziemy realizować z każdym. Taki jest mój plan – powiedział prezydent elekt.

Pytany przez naszą redakcję o ruchy kadrowe w ratuszu, które zamierza wykonać, stwierdził: – Mam jakieś wyobrażenie, ale nie chciałbym o tym mówić. Proszę o zrozumienie i chwilę cierpliwości. 6 maja będzie ślubowanie, o tych rzeczach będziemy rozmawiać po ślubowaniu – dodał.

- Okres, w którym Michał Missan będzie prezydentem, jest bardzo wymagający. Przez politykę antyunijną, antydemokratyczną, antypraworządnościową (poprzedniego rządu – przyp. red.) mamy tylko cztery lata na wykorzystanie ogromnych pieniędzy unijnych, normalnie powinniśmy mieć siedem lat - mówił obecny na konferencji Jerzy Wcisła, senator Koalicji Obywatelskiej. - Trzeba sprawnego prezydenta, by te pieniądze wykorzystać i nie mam wątpliwości, że z kandydatów, którzy startowali na tę funkcję w wyborach, tylko Michał Missan sobie z tym wyzwaniem poradzi i dzięki temu elblążanie będą mieli sporo inwestycji ze środków unijnych.

Senator Wcisła stwierdził też, że ta kadencja będzie dla Elbląga historyczna. – Elbląg naprawdę wróci do morskich miast portowych. 80 lat na to czekaliśmy, by statki morskie wpłynęły do Elbląga. Jest jakąś sprawiedliwością dziejową, że Michał Missan, kandydat Platformy Obywatelskiej, obejmuje urząd prezydenta wtedy, gdy ten port znowu będzie otwarty na morze. Bo przypomnę, w 2005 roku, gdy PiS jeszcze nie wiedział, że taka inicjatywa budowy kanału przez Mierzeję jest, myśmy stawiali w Kątach Rybackich pomnik łopaty. Ja wydawałem książkę o kanale przez Mierzeję. Nie było żadnej dokumentacji, a myśmy już wtedy walczyli, namawialiśmy elblążan do podpisywania się pod apelem, by ten kanał zbudowano. I Michał będzie ten kanał otwierał i będzie witał pierwszy statek, który przepłynie wprost z morza do Elbląga – mówił Jerzy Wcisła, dodając że kolejną historyczną szansą jest ścisła współpraca Elbląga z Gdańskiem. Jego zdaniem nasze miasto ma skorzystać na przyłączeniu się do Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego. – Zadbaliśmy o to, by w ustawie znalazł się zapis, który pozwoli Elblągowi dołączyć. To nowy kierunek rozwoju Elbląga, bardzo perspektywiczny – stwierdził.

Oba samorządy mają m.in. współpracować przy promowaniu idei budowy bezpośredniego połączenia kolejowego między Gdańskiem a Elblągiem przez Nowy Dwór Gdański i na rzecz rozwoju programu przeciwpowodziowego.