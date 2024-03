Michał Missan przedstawił kolejne wyborcze obietnice

Kilku kandydatów na radnych z listy Koalicji Obywatelskiej i Michał Missan, kandydat na prezydenta Elbląga przedstawili kolejne punkty swojego programu.

Szymon Hak, poruszający się na wózku, kandydat na radnego chciałby m.in. remontu nawierzchni chodników przy ul. Królewieckiej od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. 12 Lutego. Dlaczego priorytet ma mieć akurat ten odcinek?

- Dlatego, że ten odcinek jest najbardziej zniszczonym odcinkiem chodnika. Nie mówię tu tylko o osobach z niepełnosprawnością, ale także o mamach z dziećmi, o rowerzystach, którzy boją się tamtędy jeździć ze względu na „dziurę na dziurze”. Także piesi mogą się potknąć – wyjaśniał kandydat na radnego.

Ubiegający się o reelekcję radny Marek Kamm obiecuje rozbudowę ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich. Przypomnijmy, że budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Grunwaldzkiej od kilku lat finansowana jest z Budżetu Obywatelskiego. Zapytaliśmy radnego, czy jego zdaniem jest to właściwe „źródełko” do finansowania tego typu inwestycji.

- Rozumiem, żebyśmy mieli zakazać mieszkańcom składać wnioski rowerowe do Budżetu Obywatelskiego? To chyba nie w tę stronę podążamy. W Gdańsku, w Warszawie, w dużych miastach takie wnioski są realizowane – mówił radny. - Na przykładzie al. Grunwaldzkiej chociażby widać, że etapowanie trwa już bodajże trzeci rok. Gdyby miasto weszłoby tam z konkretnym budżetem, to by się to zrobiło „na raz”. Odrzucanie wniosków mieszkańców [z Budżetu Obywatelskiego – przyp. SM] nie jest dobrze widziane. Ja bym jednak nie odrzucał, gdyby trzeba było czekać rok lub dwa, to realizujmy to etapowo z Budżetu Obywatelskiego, a później uzupełni się to z budżetu miasta.

- Wiem, że z Krajowego Planu Odbudowy będzie też możliwość budowy ścieżek. Otworzył nam się większy wachlarz możliwości finansowania – uzupełnił Michał Missan, kandydat na prezydenta.

Karolina Śluz przedstawiła kilka postulatów „ekologicznych”, w tym m.in. zwiększenie kwoty na tzw. „Zielony Budżet”. Do 100 tys. złotych. Obecnie wynosi on 30 tys. zł. Skąd „znajdzie się” dodatkowe 70 tys. zł?

- Z budżetu miasta. Tłumaczyłem już na poprzedniej konferencji, że czasy, kiedy samorządy były marginalizowane i tłamszone finansowo się skończyły. Mamy nowy rząd, który już w tym roku zwiększył nam subwencję wyrównawczą, minister finansów pracuje nad zmianami w ustawie o finansowaniu samorządów. Kolejna rzecz to środki unijne. Uniesiemy te 70 tys. zł – wyjaśniał Michał Missan.