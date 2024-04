"Mieszanka doświadczenia, różnych profesji i młodości"

Pierwsze powyborcze spotkanie z mediami Michał Missan i przedstawiciele KO poświęcili dziś (8 kwietnia) na prezentację kandydatów, którzy dostali się do Rady Miejskiej. Przypomnijmy, że KO bierze w Elblągu 15 mandatów, PiS 10, a przedstawicieli innych komitetów zabraknie.

Szybki wniosek, który nasuwa się po poznaniu składu nowej Rady Miejskiej jest taki, że średnia wieku radnych będzie niższa niż poprzedniego 25-osobowego składu RM. Akcentowano to dziś także podczas briefingu przed Urzędem Miejskim, a także to, że KO "ma w radzie stabilną większość", a wybór członka tej partii na prezydenta "gwarantuje skuteczność".

- Wcześniej posądzano mnie o puste slogany, że dalekie miejsca dałem tym młodym ludziom, spójrzcie państwo za mną, jest mieszanka doświadczenia, różnych profesji, ale i młodości - mówił kandydat na prezydenta Elbląga o nowych radnych.

Nie będziemy tutaj przedstawiać z osobna sylwetek każdego kandydatów z list KO, którzy weszli do Rady Miejskiej, pełna lista nazwisk wraz z wynikami jest tutaj. Podkreślmy jednak, że najlepszy rezultat w całym mieście zrobił okręg numer dwa, "jedynką" KO była tam dotychczasowa wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Adamowicz, drugie i trzecie miejsce zajęły odpowiednio Karolina Śluz i Marta Kubacka-Ignaciuk.

- Jestem bardzo zaszczycona, jestem bardzo wzruszona i chciałam bardzo podziękować wszystkim osobom (...), które na nas głosowały – mówiła Małgorzata Adamowicz. Zapewniała, że teraz radne skupią się na pracy, by jak najszybciej zrealizować swoje propozycje.

- Ta pierwsza tura wyborów w Elblągu to jest sukces Koalicji Obywatelskiej – mówił w kontekście składu nowej Rady Miejskiej senator Jerzy Wcisła. - Przed Michałem Missanem jest jeszcze dwutygodniowa batalia i muszę o tej batalii powiedzieć, bo konkurentem Michała Missana jest pan Śliwka, funkcjonariusz partyjny – stwierdził polityk KO. W odniesieniu do Andrzeja Śliwki mówił m.in. o takich kwestiach, jak spór o port i pogłębienie 900-metrowego odcinka drogi wodnej do niego. - Zadaję panu Śliwce pytanie, czy jeżeli zostanie prezydentem Elbląga, to odrzuci państwo, które chce dokończyć budowę drogi wodnej i każe to zrobić samorządowi? Czy jeżeli zostanie prezydentem Elbląga, to odda port elbląski państwu? - pytał Jerzy Wcisła.

- Chciałbym osobiście podziękować za każdy z 17 tys. 146 głosów, które zostały na mnie oddane – mówił jeszcze podczas briefingu Michał Missan. - To jest dla mnie duża nobilitacja i motywacja – zaznaczył. Zachęcał do udziału w drugiej turze wyborów i zapraszał do współpracy ze sobą różne elbląskie środowiska, także te związane z innymi kandydatami.