Na targowisku o zielonym ładzie

Trwa kampania do Parlamentu Europejskiego. Kandydujący z list Trzeciej Drogi wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski (PSL) spotkał się w piątek (24 maja) z elblążanami na targowisku miejskim. - Rozmawiamy o wsparciu dla Ukrainy. Jednak nie może się ono odbywać kosztem polskich rolników i przedsiębiorców. W Europejskim Zielonym Ładzie udało się już kilka kwestii zmienić. Nadal wymaga on naprawy - mówił między innymi Stefan Krajewski.

Oprócz spotkania z mieszkańcami Stefan Krajewski zorganizował na targowisku krótki briefing prasowy. Zdominowały go pytania o rewizję Europejskiego Zielonego Ładu, było też o bezpieczeństwie militarnym, energetycznym i żywnościowym Polski. - Musimy grać na interes Polski w Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo militarne to ważne wyzwanie. Wiemy już co zagraża bezpieczeństwu Polski bez współdziałania dobrych, dużych koalicji w Europie – zaznaczył wiceminister.

Zdaniem polityka PSL nie można się zgadzać z tymi, którzy mówią o wyjściu Polski z Unii Europejskiej i likwidacji zielonego ładu.

- Trzeba go zrewidować, przywrócić zdroworozsądkowość. Europejski Zielony Ład wymaga naprawy. Strajki, które przetoczyły się przez całą Europę pokazują, że rolnicy nie są w stanie dostosować się do jego wszystkich wymogów i obostrzeń – mówił Stefan Krajewski.

Briefing dla prasy, fot. daw

Wiceminister spędził na targowisku około godzinę. O czym rozmawiał z mieszkańcami i handlującymi tam osobami? – O umożliwieniu jeszcze lepszego sprzedawania ich produktów, o kwestii bezpieczeństwa żywnościowego, o zbożu zalegającym w polskich magazynach, które trzeba wywieźć. Zabezpieczono 2 mld zł (w budżecie państwa-red.) na to, żeby wypłacić rekompensaty rolnikom, którzy nie mogą sprzedać zboża. Nadzorując Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa robię wszystko, aby jak najszybciej popłynęły dopłaty do polskich rolników. Powinny zostać już dawno wypłacone, ale ze względu na błędy w systemie informatycznym są opóźnione, dzisiaj to nadrabiamy – mówił wiceminister.

Stefan Krajewski ma 42 lata, pochodzi z Zambrowa (woj. podlaskie). Jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Był posłem na sejm IX i X kadencji, obecnie jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do europarlamentu kandyduje z okręgu 3 (woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie), jest tutaj "dwójką" na liście Trzeciej Drogi.