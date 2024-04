O szybkiej kolei i dialogu społecznym (Kalejdoskop wyborczy, odc. 10)

To już ostatnia prosta przed wyborami samorządowymi. W najbliższą niedzielę zdecydujemy kto będzie lokalną władzą. Kandydaci dwoją się i troją, aby zdobyć nasze głosy. W środę konferencje prasowe zorganizowali ubiegający się o stanowisko prezydenta Elbląga: Michał Missan (KO) oraz Andrzej Śliwka (PiS).

Szybciej z Elbląga do Gdańska

Michałowi Missanowi podczas konferencji prasowej towarzyszyli Marta Kubacka-Ignaciuk (34 lata) i Tomasz Budziński (24 lata), którzy walczą o mandaty radnych miejskich oraz Michał Butkiewicz (20 lat), kandydat do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. - Jednym z moich punktów programowych jest powołanie pełnomocnika do spraw dzieci i młodzieży, być może będzie to ktoś z tej trójki. Mamy na listach mieszankę doświadczenia i młodych ludzi. Dzisiaj oddaję głos młodym - mówił Michał Missan.

Tomasz Budziński, jak mówi, postuluje utworzenie szybkiego połącznia kolejowego pomiędzy Elblągiem a Gdańskiem.

- Elbląg i elblążanie są coraz bliżej Gdańska. Ten związek musi być pielęgnowany i rozwijany, dlatego postulujemy przyspieszenie połączeń komunikacyjnych pomiędzy Elblągiem a Gdańskiem oraz wybudowanie nowej trasy kolejowej z Elbląga do Gdańska przez Nowy Dwór Gdański. To w znaczący sposób taką podróż skróci, mogłaby ona trwać pół godziny – mówił Tomasz Budziński.

Jaki realnie wpływ może mieć radny miejski, czy nawet prezydent Elbląga na biznesowe decyzje prywatnej spółki kolejowej?

- Właśnie między innymi tego będzie dotyczyła moja dzisiejsza rozmowa z Aleksandrą Dulkiewicz (prezydent Gdańska, która ubiega się o reelekcję-red.), bo ta szybka kolej miejska w Trójmieście jest. Wiemy, że w parlamencie trwają prace nad utworzeniem nowego projektu, tj. połączenia kolejowego Trójmiasto Elbląg przez Nowy Dwór Gdański. Jest to w fazie planowania strategicznego. Myślę, że Trójmiasto i Elbląg mają w tym interes. Jeśli Aleksandra Dulkiewicz wygra swoje wybory, a ja zostanę prezydentem Elbląga, to będziemy bardzo mocno o to zabiegać – mówił Michał Missan.

Michał Butkiewicz podkreślił, iż „ważne jest, aby młodzi byli słuchani podczas całej kadencji. - Postulujemy powołanie pełnomocnika dzieci i młodzieży oraz zwiększenie współpracy z samorządowymi, młodzieżowymi radami. Ważne jest, aby słuchać najmłodszych elblążan w każdej ważnej sprawie - mówił Michał Butkiewicz.

- Młodzi mają świeże spojrzenie na potrzeby miasta - dodała Marta Kubacka-Ignaciuk

fot. Anna Dembińska

Potrzeba dialogu

Po południu z dziennikarzami przed Urzędem Miejskim spotkał się kandydat na prezydenta Andrzej Śliwka wraz z grupą kandydatów na radnych. Andrzej Śliwka przedstawił propozycje dotyczące polepszenia dialogu społecznego na linii władze miasta – mieszkańcy.

- Chcielibyśmy, żeby to miejsce [Urząd Miejski – przyp. SM] było przyjazne dla mieszkańców. Rządzący miastem, delikatnie rzecz ujmując, nie domagają pod kątem kompetencji, jeżeli chodzi o zarządzanie. Chcielibyśmy, żeby Urząd był przyjaznym miejscem pracy dla pracowników, a tak niestety nie jest – mówił Andrzej Śliwka. - Chciałbym, żeby wrócił dialog pomiędzy pracownikami, a kadrą zarządzającą oraz prezydentem.

- Jak ważny jest dialog wiedzą wszyscy, a zwłaszcza związki zawodowe. Potrzebę dialogu rozumie także rozsądny pracodawca. Obecne władze na czele z prezydentem Witoldem Wróblewskim nie chcą rozmawiać ze związkami zawodowymi – dodała Jolanta Lisewska, kandydatka na radną. - Jeżeli rozmawiamy, to naprawdę można dojść do konsensusu. Mądre związki zawodowe i mądry pracodawca zawsze się dogadają, bo mają wspólny cel: dobro zakładu.

Kandydat na prezydenta zaproponował m.in. wprowadzenie grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników spółek miejskich, wyeliminowanie tzw. „śmieciowych” omów o pracę oraz samozatrudnienia.

fot. Mikołaj Sobczak