Obietnice i prezentacje (Kalejdoskop wyborczy, odc. 4)

Co w kwestii nadchodzących wyborów działo się we wtorek, 19 marca? W skrócie, rano Michał Missan i Antoni Czyżyk z KO mówili o pomysłach na elbląski sektor kultury i politykę senioralną, po południu Polska 2050 prezentowała swoich kandydatów w wyborach. A jeśli chodzi o szczegóły...

Kultura do zmian

Zanim o obietnicach, kilka słów o tym, co obecnie w elbląskim sektorze kultury zastanawia nas najbardziej, a więc o niedawnej reorganizacji departamentów Urzędu Miejskiego, w ramach której przepadł referat kultury właśnie. Jak na to patrzą niedawny wiceprezydent miasta i obecny przewodniczący Rady Miejskiej?

- Generalnie chcielibyśmy, żeby tej pracy w kulturze było więcej, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nie ma komórki organizacyjnej w urzędzie, która to koordynuje i nad tym czuwa - odpowiedział Michał Missan.

- Wiemy, jak bardzo ważną rolę pełni kultura i wiemy, że podnosząc rangę kultury musimy wydzielić komórkę organizacyjną, ta komórka organizacyjna będzie tworzona na wzór biura kultury, jakie jest w mieście stołecznym Warszawa, będzie miała za zadanie konsolidowanie, ale również wspieranie organizacyjne instytucji kultury, również wspólne promowanie, żeby instytucje kultury nie rywalizowały ze sobą o działanie, a były koordynowane z łącznym, wspólnym przekazem o imprezach - stwierdził Antoni Czyżyk. Chodzi m. in. o niedublowanie imprez w jednym czasie czy konsolidowanie działań z jednostkami wojewódzkimi, które w naszym mieście też funkcjonują.

- Kultura jest bazą dla rozwoju każdego miasta, jest narzędziem, brzydko to brzmi, ale jest, do budowania lokalnej tożsamości – mówił też podczas spotkania z dziennikarzami Michał Missan. Deklarował, że zwiększy dotacje na instytucje kultury, wprowadzi granty na realizację inicjatyw czy dofinansowania na wkłady własne do projektów. Obiecał też w tym względzie szerszy dostęp do miejskiej infrastruktury. - Chciałbym, żeby wróciły do Elbląga Jazzbląg, Ogrody Polityki, Elbląskie Noce Teatru i Poezji - dodał.

Przewodniczący Rady Miejskiej i dyrektor CSE "Światowid mówił o przeprowadzonych wcześniej modernizacjach instytucji kultury w mieście.

- Nie chcemy dzisiaj mówić, że będziemy sterowali ręcznie, jaka kultura powinna być, co powinna robić, to instytucje kultury będą wiedziały, co mają w zasobach, co mogą zrobić najlepiej, a my im pomożemy dofinansowując ich działalność poprzez udział własny – mówił Antoni Czyżyk. Odnosił się też poszczególnych instytucji, Biblioteki Elbląskiej, Muzeum Archeologiczno-Historycznego czy do Galerii EL i form przestrzennych, mówiąc m. in. o pomyśle ich odpowiedniego oświetlenia.

Michał Missan odniósł się też do zarzutów konkurentów, że obecna władza zdegradowała Dni Elbląga, powołując się na swoją wiedzę o tym, co, zaplanowano na kolejny rok.

- Nie mogę tego zdradzić, ale to będzie potwierdzało, że przeciwnicy polityczni, nazwę to bardzo delikatnie, mówią nieprawdę - stwierdził kandydat na urząd prezydenta.

Podczas briefingu mówiono też o propozycjach dla seniorów: grantach na osiedlowe kluby seniora, organizacji opieki wytchnieniowej, pozyskiwaniu środków na tzw. usługi sąsiedzkie czy tworzeniu mieszkań wspomaganych.

Z pytaniami o przyszłość elbląskiej kultury zwróciło się niedawno do wszystkich kandydatów na prezydenta Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Odpowiedzi już spłynęły, my również poruszymy ten wątek na naszych łamach w najbliższym czasie.

Polska 2050 promuje m.in. kandydatów do Rady Powiatu Ostródzkiego

Trzecia Droga to nie jest typowy komitet wyborczy. Koalicję tworzą Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050 Szymona Hołowni. Kandydaci obydwu partii kampanię prowadzą osobno. Kilka dni temu swoich kandydatów prezentowała "zielona" (Polskie Stronnictwo Ludowe) część komitetu. Dziś (19 marca) przy napisie Elbląg przyszła pora na "żółtych" kandydatów Polski 2050, których zaprezentował wiceminister rozwoju i technologii Ignacy Niemczycki. I tu pewna ciekawostka: zaprezentowani zostali kandydaci Polski 2050 do rad powiatu elbląskiego, ostródzkiego, olsztyńskiego oraz do sejmiku wojewódzkiego.

- Koncepcja [prezentowania kandydatów do rad powiatów w Elblągu – przyp. SM] wynika tylko i wyłącznie z sytuacji czasowej. Specjalnie na wsparcie naszych kandydatów w województwie warmińsko-mazurskim wziąłem urlop. Nasz kolega, który do nas przyjechał uznał, że to będzie odpowiednie wsparcie – wyjaśniał Ignacy Niemczycki. - To są tylko i wyłącznie przyczyny techniczne. Jestem pewien, że będziemy też w Ostródzie, więc proszę tego nie traktować tak, że przyjeżdżamy tutaj i załatwiamy cały region.

Jednym z kandydatów do sejmiku wojewódzkiego jest Janusz Gierulski. – Wszyscy chcą dzielić pieniądze, ale bardzo często nie zdają sobie sprawy, że trzeba je najpierw wytworzyć. Gros tych pieniędzy wytwarzają małe i średnie firmy, rodzinne. Gmatwanina przepisów sprawia, że coraz trudniej małym przedsiębiorcom funkcjonować na lokalnym rynku – mówił Janusz Gierulski.

Minister poinformował też o poparciu dla Pawła Rodziewicza na stanowisko prezydenta Elbląga. - Współpraca mojego komitetu z partią Szymona Hołowni nie ma charakteru formalnego. Zawiązała się podczas ubiegłorocznej kampanii do parlamentu, kiedy poznałem kilku kandydatów tej partii – wyjaśniał Paweł Rodziewicz. - Mieliśmy okazję do rozmowy o naszych wizjach funkcjonowania państwa. Myślę, że ta wizja jest dla nas wspólna.

