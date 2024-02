Paweł Rodziewicz i Nowy Elbląg zaprezentowali wyborczy program

KWW Pawła Rodziewicza – Nowy Elbląg zaprezentował w czwartek swój wyborczy program. Nie chce na razie zdradzić nazwisk wszystkich kandydatów na radnych. Z pewnością na listach znajdą się osoby, które wystąpiły na konferencji razem z kandydatem NE na prezydenta. Zobacz zdjęcia.

Spotkanie wyborcze w restauracji Wiarus przyciągnęło kilkudziesięciu mieszkańców. Paweł Rodziewicz wraz z członkami swojego komitetu zaprezentował wyborczy program.

Program z DNA

- Miasto jest jak żywy organizm. Nie sposób wskazać organu, który działałby prawidłowo, kiedy inne organy nie domagają. Trzymając się biologicznej metafory, chciałbym powiedzieć, że nasz program też ma swoje DNA, ale jest ono znacznie prostsze – mówi Paweł Rodziewicz. - Po pierwsze D, jak dialog bardzo szeroko rozumiany, otwartość na dyskusji i szacunek dla ludzi, z którymi ten dialog prowadzimy, gotowość na ustępstwa. N jak niezależność. Nasz komitet jest najbardziej niezależny spośród wszystkich zgłoszonych komitetów. I nie tylko chodzi o niezależność partyjną, ale też od nacisków o charakterze towarzysko-ekonomicznym. I wreszcie A jak atrakcyjność. Program atrakcyjny jak nasze miasto. Chcemy, aby mieszkańcom żyło się dobrze, turyści odwiedzali nas chętnie, a lokalna gospodarka ruszyła do przodu – dodał.

Jak zapewniał Paweł Rodziewicz, program to „efekt głębokiej analizy”. Został podzielony na kilka obszarów tematycznych: otwartość i dialog (m.in. utworzenie rad dzielnic, comiesięczne spotkania z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach, rzetelne konsultacje z mieszkańcami czy uruchomienie aplikacji do obsługi mieszkańców); transport publiczny i infrastruktura drogowa (m.in. dostosowania komunikacji miejskiej do potrzeb mieszkańców); zdrowie, pomoc społeczna i polityka prorodzinna (m.in. likwidacja baraków przy Skrzydlatej, umieszczenie rodzin z dziećmi w lokalach socjalnych, opracowanie programu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów czy wspieranie inicjatyw z zagospodarowaniem czasu wolnego dla młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami);

Kolejnym elementem była edukacja i sport (m.in. zwiększenie liczby miejsc w żłobkach, modernizacja boisk przyszkolnych, podniesienie stypendiów dla uczniów i sportowych, zmiana zasad przyznawania dotacji dla klubów i stowarzyszeń sportowych); gospodarka (m.in. renegocjacja umowy na dostawy ciepła z EKO, budowa utwardzonego pasa startowego na lotnisku aeroklubu czy ulgi podatkowe dla lokalnych przedsiębiorców) i aktywność obywatelska (m.in. utworzenie Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, przywrócenie normalnego dialogu między samorządem a organizacjami pozarządowymi);

Punktem programu komitetu NE jest także porządek publiczny, bezpieczeństwo i ekologia (m.in. rozbudowa systemu monitoringu miejskiego, ograniczenie wycinek drzew i nasadzenie drzew na Starym Mieście) oraz turystyka promocja i kultura (m.in. rozbudowa ścieżek rowerowych, podjęcie współpracy z okolicznymi gminami w kwestii turystycznej promocji, utworzenie Elbląskiego Muzeum Techniki czy rozpoczęcie dyskusji o powołaniu parku narodowego Wysoczyzny Elbląskiej).

Na komplet nazwisk poczekamy

Paweł Rodziewicz nie chciał jeszcze zdradzić nazwisk wszystkich kandydatów komitetu w wyborach do Rady Miejskiej ani ich miejsc na listach. Liderami oprócz Rodziewicza będą zapewne osoby, które w czwartek prezentowały poszczególne elementy programu, a są nimi: Monika Dwojakowska (obecna radna, nauczycielka), Patrycja Myśliwska (obecnie pracuje w kadrach w Szpitalu Miejskim), Radosław Dąbkowski (nauczyciel i wykładowca akademicki), Monika Kozieja (dyrektor elbląskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci), Artur Pytliński (lokalny aktywista, autor wielu wniosków do budżetu obywatelskiego), Łukasz Pacholski (nauczyciel i dziennikarz zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa) oraz Zbigniew Kuśmierz (projektant, były urzędnik miejski, związany z Aeroklubem Elbląskim).