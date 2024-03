Poparcie do Rady Miejskiej w Elblągu. Tak głosowali Czytelnicy

Gdyby to Czytelnicy portElu decydowali o wynikach wyborów do Rady Miejskiej w Elblągu, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Drugie miejsce ex equo w naszej sondzie zajęło Prawo i Sprawiedliwość oraz komitet Pawła Rodziewicza Nowy Elbląg. Próg wyborczy w głosowaniu Czytelników przekroczył też komitet Stefana Rembelskiego MEGA Elbląg.

Naszą sondę prowadziliśmy na stronie portEl.pl przez kilka tygodni. By ograniczyć ryzyko manipulacji, głos można było oddawać tylko po zalogowaniu się do serwisu portEl.pl z użyciem maila, który był zarejestrowany w naszej bazie przed 5 marca 2024 r. Sonda była anonimowa i oczywiście nie była profesjonalnym sondażem, przeprowadzanym przez instytut badawczy, ale formą wyrażenia swoich poglądów przez Czytelników portEl.pl 35 procent głosujących w naszej sondzie poprze w wyborach do Rady Miejskiej w Elblągu komitet Koalicji Obywatelskiej. Drugie miejsce ex equo zajęły komitety Prawo i Sprawiedliwość oraz komitet Pawła Rodziewicza Nowy Elbląg (po 21,4 procent). Czwarte miejsce przypadło komitetowi Stefana Rembelskiego MEGA Elbląg (5,4 procent), kolejne miejsce zajęli – Ruch Samorządowy Tak dla Elbląga - 3,2 proc. i komitet Razem dla Elbląga - 3,1 proc. Pełne wyniki prezentujemy na grafice obok. Dodajmy, że w głosowaniu wzięło udział prawie 600 Czytelników. Jakie będzie rzeczywiste poparcie elblążan dla poszczególnych komitetów, przekonamy się 7 kwietnia. Kampania wyborcza nabiera rozpędu i wiele się jeszcze może w tych najbliższych trzech tygodniach wydarzyć, co będzie miało wpływ na ostateczne wyniki komitetów. We wtorek wystartujemy z nową sondą – głosowaniem na poszczególnych kandydatów na prezydenta Elbląga. Potrwa ono do 4 kwietnia, a wyniki zaprezentujemy dzień później.

oprac. RG