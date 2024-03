Prawo i Sprawiedliwość prezentuje kandydatów na radnych

W poniedziałek (4 marca) podczas konferencji prasowej Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało kandydatów na radnych miejskich. W każdym z pięciu okręgów liderami są znani już dobrze elblążanom działacze PIS.

- Listy kandydatów zostały zarejestrowane dzisiaj. Zebraliśmy blisko 3 tys. podpisów. Liderzy okręgów będą ciężko pracowali. Tak, jak mówiliśmy wielokrotnie w kampaniach wyborczych, są to osoby, które pochodzą z Elbląga, są związane z Elblągiem, dbają o to miasto i chcą się zaangażować społecznie i politycznie, aby zmienić je na lepsze – mówił poseł Andrzej Śliwka, który jest jednym z kandydatów na prezydenta Elbląga.

Jedynką w okręgu wyborczym nr 1 jest Rafał Traks. To elbląski radny dwóch kadencji. Jest zastępcą przewodniczącego miejskiej komisji skarg, wniosków i petycji, a także członkiem komisji polityki regionalnej i promocji miasta. To również działacz sportowy związany z piłką ręczną, był wiceprezesem i dyrektorem EKS Start Elbląg. W okręgu nr 2 numerem jeden jest Piotr Opaczewski. Kandydował bez powodzenia do rady miejskiej w 2006 (z ramienia PO) i w 2014 (z listy lokalnego komitetu EKO) oraz do Sejmu w 2015 (z ramienia komitetu Kukiz 15). W 2018 wybrano go do rady miejskiej Elbląga z listy PiS. 25 listopada 2021 powołany został na stanowisko drugiego wicewojewody warmińsko-mazurskiego, był odpowiedzialny za sprawy zdrowia i obywatelskie. Urząd ten sprawował do grudnia 2023 roku. W okręgu nr 3 listę otwiera Paweł Kowszyński. To radny miejski dwóch kadencji. Jest członkiem komisji rewizyjnej oraz komisji oświaty, kultury, sportu i turystyki Rady Miejskiej w Elblągu. Z numerem jeden w okręgu nr 4 wystartuje Joanna Lisewska. To radna miejska czterech kadencji, działaczka związkowa „Solidarności”. W okręgu nr 5 jedynką jest Marek Pruszak. To wieloletni radny miejski, pełnił też funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu. W latach 2013-2014 był wiceprezydentem Elbląga.

Okręg nr 1

Rafał Traks Sebastian Czyżyk-Skoczyk Joanna Grykiel-Figielska Tomasz Osiowski Emilia Dębska Mariusz Pelc Marzena Prusiecka

Okręg nr 2

Piotr Opaczewski Jolanta Janowska Bartłomiej Piór Janusz Hajdukowski Adriana Pilarska Barbara Kuśniewska Arkadiusz Majewski

Okręg nr 3

Paweł Kowszyński Jacek Domeracki Elżbieta Banasiewicz Celina Orych Kazimierz Stańczyk Tomasz Milewski Zofia Szawara

Okręg nr 4

Jolanta Lisewska Michał Rutkowski Andrzej Szatkowski Agnieszka Niewińska Piotr Strzyżewski Agnieszka Niedźwiecka Waldemar Tatarski

Okręg nr 5