Przedstawicielki Lewicy do elblążan i do młodych

Przed wyborami do europarlamentu konferencję prasową zorganizowała dziś (23 maja) w Elblągu Lewica. Akcentowano przede wszystkim ofertę ugrupowania dla osób młodych.

- Lewica ma swój wielki udział w tym cywilizacyjnym dziele, jakim było wejście w struktury Unii Europejskiej. Dzisiaj po 20 latach w tych wyborach, wyborach do Parlamentu Europejskiego, będą głosować osoby, które nie znają Polski, której w Unii Europejskiej nie ma - mówiła Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceministra edukacji. Podkreślała znaczenie udziału młodych ludzi w wyborach, którzy powinni mieć wpływ na to, jak będzie wyglądać UE. Przedstawicielka Lewicy mówiła m. in. o tym, by z programów takich jak Erasmus młodzi ludzie mogli korzystać bez względu na sytuację finansową, czy o rozszerzeniu możliwości korzystania z innych podobnych programów.

- Unia Europejska stoi dzisiaj przed wielkim wyzwaniem, przed wyzwaniem uchronienia jej przed brunatną falą, która przez nią się przebija. W tym dziele spojenia państw członkowskich muszą uczestniczyć młodzi ludzie na równych prawach – podkreśliła wiceministra. - Postulujemy, żeby Parlament Europejski miał rzeczywiste prawo inicjatywy ustawodawczej, żeby rzeczywiście miał wpływ na budżet, żeby rzeczywiście decydował jako ten jedyny organ pochodzący z wyborów, jak mają być wybierani przedstawiciele państw członkowskich do PE właśnie, żeby był co najmniej równy w stosunku do innych organów Unii Europejskiej – mówiła.

- Lewica to jest coś więcej niż tylko partia, Lewica to jest rodzaj wrażliwości, szczególnej wrażliwości na drugiego człowieka, to jest niezgoda niesprawiedliwość, to jest niezgoda na przywileje, to jest niezgoda na nierówność - mówiła Bożena Przyłuska, "jedynka" ugrupowania na Warmii i Mazurach i Podlasiu. Zachęcała do zapoznania się całościowo z programem Lewicy. Mówiła o konieczności zadbania o sprawy takie jak ochrona zdrowia, transport, mieszkalnictwo i walka z bezrobociem, które w regionie jest większe niż gdy chodzi o średnią ogólnokrajową.

- Ludzie, którzy mieszkają na tym terenie, to ludzie odważni, pełni energii, o zróżnicowanym światopoglądzie – mówiła o mieszkańcach Elbląga i regionu Urszula Wiadrowska, elblążanka kandydująca do europarlamentu z list Lewicy. - Mieszkają tu ludzie uczciwi, którzy tak samo jak ja brzydzą się kłamstwem, fałszem i obłudą. Tu na naszej ziemi urodzili się ludzie, którzy jako robotnicy oddali życie w walce o normalne warunki pracy, płacy i o wolność – podkreślała kandydatka.

Podczas briefingu akcentowano także m. in. kwestie dotyczące praw społeczności osób LGBT, przedstawicielki Lewicy mówiły też o walce z mową nienawiści i pracach, jakie w tych sprawach toczą się na szczeblu władzy centralnej, a w które ugrupowanie jest zaangażowane. Przedstawiły też m. in. postulaty likwidacji darmowych staży i wprowadzenia na poziomie UE stawki godzinowej za staże i praktyki.