 Ruch Samorządowy Tak Dla Elbląga: Liczymy na Państwa głosy!

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Samorządowy TAK Dla Elbląga powstał z inicjatywy Elblążan, dla których rozwój naszego miasta jest wartością nadrzędną i mają wolę uczestniczyć w działaniach na rzecz jego rozwoju.

Działamy w ramach porozumienia i pod patronatem ogólnopolskiego stowarzyszenia Ruch Samorządowy TAK ! Dla Polski, którego Prezesem Zarządu jest były Prezydent Sopotu, obecnie Poseł na Sejm RP Jacek Karnowski.

Ruch TAK ! Dla Polski skupia ponad 700 samorządowców z całej Polski, którym leży na sercu dobro Naszych małych Ojczyzn. Pod egidą Jacka Karnowskiego Ruch skupia doświadczonych samorządowców - wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Członkami Ruchu TAK ! Dla Polski są m.in. Rafał Trzaskowski, Hanna Zdanowska, Tadeusz Truskolaski i Aleksandra Dulkiewicz.

Członkami Ruchu Tak ! Dla Polski są również nasi kandydaci do Rady Miejskiej w Elblągu oraz założyciele Ruchu Samorządowego TAK Dla Elbląga.

Dlatego mówimy TAK dla Naszej małej Ojczyzny -TAK Dla Elbląga

W szeregach Ruchu Samorządowego Tak dla Elbląga znajdują się elbląscy radni, parlamentarzyści, przedsiębiorcy, urzędnicy, przedstawiciele organizacji sportowych i placówek oświatowych. Są również przedstawiciele organizacji społecznych i partii politycznych. Są wśród nas eksperci w różnych obszarach pracy samorządowej, osoby, które osiągają sukcesy w swoich dziedzinach.

Idziemy do wyborów pod hasłem „Wszystkie ręce na pokład”. Jesteśmy zdeterminowani by bronić dorobku ostatnich kadencji, kontynuować rozpoczęte inwestycje oraz pozyskać i korzystnie dla Elbląga wykorzystać przyszłe środki z funduszy Unii Europejskiej.

Dbałość o wspólnotę samorządową to nie happening i zabawa, to nie populistyczne hasła. To przede wszystkim rozumienie potrzeb społecznych i odpowiedzialna, merytoryczna praca.

Zależy nam na dalszym rozwoju Elbląga – na rozwoju elbląskiego portu, kontynuacji budowy odkrytego basenu, budowie kolejnych ścieżek rowerowych, dalszej modernizacji ulic, budowie nowych obiektów sportowych, modernizacji szkół i placówek oświatowych ale też na stałym inwestowaniu w nowoczesną edukację dzieci i młodzieży oraz w rozwój sportu i opiekę zdrowotną.

Nie obiecujemy gruszek na wierzbie

Nasi liderzy na listach to doświadczeni samorządowcy: Witold Gintowt-Dziewałtowski, Maria Kosecka, Małgorzata Sowicka, Paweł Fedorczyk oraz Krzysztof Konert.

Wszystkich naszych kandydatów, na których gwarantujemy, że warto oddać głos w wyborach do Rady Miejskiej w Elblągu w dniu 7 kwietnia 2024 roku, możecie Państwo poznać na naszej stronie www.takdlaelblaga.pl

Sprawdziły nas dwie kadencje współpracy z Prezydentem Witoldem Wróblewskim - to wynik inwestycji wynoszący prawie 1 mld zł . To wynik, którym mogą się szczycić wszyscy, którzy mają szyld samorządowy.

Ruch Samorządowy TAK Dla Elbląga nie wystawia swojego kandydata na Prezydenta Elbląga, ale popieramy kandydata Koalicji Obywatelskiej Michała Missana, jako osoby sprawdzonej w pracy samorządowej, wieloletniego radnego Rady Miejskiej w Elblągu, osoby doświadczonej w pracy na stanowisku Wiceprezydenta Miasta oraz gwarantującego pozyskanie środków rządowych i unijnych na kolejne inwestycje i rozwój Elbląga.

Nasz Ruch Samorządowy TAK Dla Elbląga popierany jest przez Lewicę, Polskie Stronnictwo Ludowe, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Ligę Kobiet, a także wiele osób bezpartyjnych.

W wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego popieramy kandydatury Witolda Wróblewskiego oraz Janusza Nowaka, którzy gwarantują skuteczne reprezentowanie Elbląga w samorządzie wojewódzkim.

www.takdlaelblaga.pl

Liczymy na Państwa głos!

---- Materiał sfinansowany przez KWW Ruch Samorządowy TAK Dla Elbląga ---