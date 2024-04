Sondażowe wyniki wyborów samorządowych (tekst aktualizowany)

O godz. 21, tuż po zamknięciu lokali wyborczych, IPSOS zaprezentował sondażowe wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich. Wynika z nich, że głosowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość - 33,7 proc. Drugie miejsce dla Koalicji Obywatelskiej - 31,9 proc., trzecie - dla Trzeciej Drogi - 13,5 proc. Konfederacja uzyskała 7,5 proc., Lewica - 6,8 proc., Bezpartyjni Samorządowcy 2,7 proc. Pozostałe komitety 3,9 proc. W naszym województwie wygrała KO przez PIS-em.

W województwie warmińsko-mazurskim sondażowe wyniki wyborów do Sejmiku są inne niż ogólnopolskie. Koalicja Obywatelska osiągnęła ok. 36 proc., Prawo i Sprawiedliwość - ok. 30 proc., Trzecia Droga ok. 15 proc. A to może oznaczać, że KO w okręgu nr 3 (gdzie jest m.in. Elbląg) wywalczy 3 mandaty, PiS - 2 mandaty, a Trzecia Droga - 1. Jeśli te wyniki się potwierdzą, w Sejmiku Wojewódzkim nadal powinna rządzić dotychczasowa koalicja, wzmocniona Polską 2050 Szymona Hołowni.

Jak podał Ipsos, Koalicja Obywatelska wygrała wybory do sejmików w 10 województwach, a Prawo i Sprawiedliwość - w sześciu.

Komisje wyborcze o godz. 21 zamknęły lokale i rozpoczęły liczenie głosów. Wyniki powinny w Elblągu spływać na bieżąco do Miejskiej Komisji Wyborczej w najbliższych godzinach, być może około godz. 2-3 będziemy mogli podać nieoficjalne informacje, czy w Elblągu będzie druga tura wyborów prezydenckich i kto się w niej znajdzie.

Nad ranem powinniśmy poznać oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Elbląga i do Rady Miejskiej w Elblągu. Na wyniki wyborów do Sejmiku, ze względu na ich szerszy zakres, możemy prawdopodobnie czekać do poniedziałkowego wieczoru lub nawet wtorku.

Aktualizacja z godz. 22.15. Mamy szczątkowe nieoficjalne wyniki głosowania na prezydenta Elbląga - z 10 spośród 62 obwodowych komisji wyborczych. Michał Missan uzyskuje na razie wynik 47,62 proc., Andrzej Śliwka - 30,26 proc., Paweł Rodziewicz - 13,14 proc, Sławomir Malinowski - 6,25 proc. Stefan Rembelski - 2,73 proc.

Tekst będziemy aktualizować. Wkrótce relacje z elbląskich sztabów wyborczych.