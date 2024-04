Sondażowe wyniki wyborów samorządowych

O godz. 21, tuż po zamknięciu lokali wyborczych, IPSOS zaprezentował sondażowe wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich. Wynika z nich, że głosowanie wygrało Prawo i Sprawiedliwość - 33,7 proc. Drugie miejsce dla Koalicji Obywatelskiej - 31,9 proc., trzecie - dla Trzeciej Drogi - 13,5 proc. Konfederacja uzyskała 7,5 proc., Lewica - 6,8 proc., Bezpartyjni Samorządowcy 2,7 proc. Pozostałe komitety 3,9 proc.

Komisje wyborcze o godz. 21 zamknęły lokale i rozpoczęły liczenie głosów. Szczątkowe nieoficjalne wyniki powinny w Elblągu spływać na bieżąco do Miejskiej Komisji Wyborczej od ok. godz. 2. Nad ranem powinniśmy poznać oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Elbląga i do Rady Miejskiej w Elblągu. Na wyniki wyborów do Sejmiku, ze względu na ich szerszy zakres, możemy prawdopodobnie czekać do poniedziałkowego wieczoru lub nawet wtorku.

Tekst będziemy aktualizować. Wkrótce relacje z elbląskich sztabów wyborczych.