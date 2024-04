Wiceminister liderem listy Trzeciej Drogi do europarlamentu

Paweł Zalewski z Polski 2050, wiceminister obrony narodowej będzie liderem lity Trzeciej Drogi w wyborach do europarlamentu. Liderzy koalicji dziś przedstawili kandydatów Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawili liderów list do Parlamentu Europejskiego.

Trzecia Droga to Koalicyjny Komitet Wyborczy, który tworzą partie Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe. Obie partie w tej formule startowały już w wyborach parlamentarnych i do sejmików województw w ostatnich wyborach samorządowych. Dziś (30 kwietnia) Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak – Kamysz przedstawili liderów list komitetu do Parlamentu Europejskiego. Wybory do PE w Polsce odbędą się 9 czerwca. „Nasz” okręg wyborczy obejmuje województwa warmińsko – mazurskie i podlaskie.

Liderem listy będzie przedstawiciel Polski 2050, obecny wiceminister obrony Narodowej Paweł Zalewski. W ostatnich wyborach parlamentarnych zdobył mandat posła na sejm z okręgu nr 20 (Warszawa). Polityk zasiadał w sejmie w I, V, VI, IX i X kadencji. W europarlamencie zasiadał w latach 2009 – 2014; mandat zdobył z list Platformy Obywatelskiej. W swojej karierze politycznej był członkiem kilku partii, m.in. Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, w 2021 r. wstąpił do Polski 2050 Szymona Hołowni.