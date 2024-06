Wybieramy przedstawicieli do europarlamentu. Frekwencja niższa niż 5 lat temu (aktualizacja)

Frekwencja w wyborach samorządowych na godz. 12 wyniosła w kraju 11,66 proc., o godz. 17 zagłosowało 28,2 proc. uprawnionych Jak jest w Elblągu?

Polacy wybierają swoich przedstawicieli w europarlamencie, mandat otrzymają 53 osoby spośród 1019 kandydatów. Jak poinformował nas nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu, w mieście wybory odbywają się spokojnie, do godz. 13 nie ma żadnych zgłoszeń w związku z ich przebiegiem. Jest jednak incydent w regionie. Jak informuje m. in. Onet, do jednej z komisji wyborczych w gminie Kurzętnik, w woj. warmińsko-mazurskim, stawił się pijany mąż zaufania. Miał według informacji policji ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Frekwencja na godz. 12

Frekwencja w kraju na godz. 12 wynosi 11,66 proc., podczas gdy ostatnio w wyborach do europarlamentu wynosiła na tę samą godzinę 14,39 proc. 11,14 proc. to frekwencja w województwie. W Elblągu frekwencja wynosi 12,60 proc., pięć lat temu wynosiła 14,49 proc.

Frekwencja na godz. 17

Ogólnopolska frekwencja na godz. 17 wynosi 28,20 proc., 5 lat temu było to 32,51 proc. W województwie warmińsko-mazurskim na godz. 17 wyniosła 24,75 proc. i była jedną z najniższych w kraju. W Elblągu wyniosła 27,97 proc. pięć lat temu było to 31,14 proc.