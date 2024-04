Wyborcze niespodzianki w gminach

Największą sensacją tegorocznych wyborów w regionie elbląskim jest naszym zdaniem zwycięstwo Elżbiety Wasiuk już w pierwszej turze w głosowaniu na burmistrza Pasłęka. Pokonała dotychczasowego wiceburmistrza Marka Sarnowskiego. Jak poszło kandydatom z innych gmin regionu elbląskiego?

Elżbieta Wasiuk to wieloletnia dyrektor Zespołu Szkół w Pasłęku, która to placówka podlega Starostwu Powiatowemu. Wystartowała w wyborach, gdy okazało się, że o stanowisko burmistrza nie będzie ubiegał się już wieloletni dotychczasowy burmistrz Wiesław Śniecikowski, tylko jego zastępca Marek Sarnowski.

W ostatnich tygodniach emocje w Pasłęku budziła sprawa budowy biometanowni, planowana przez jednego z przedsiębiorców. Wielu mieszkańców, w tym również inni przedsiębiorcy, protestowało przeciwko tym zamierzeniom, co zapewne miało wpływ na przegraną Marka Sarnowskiego. Zdobył on 30,85 procent głosów, Elżbieta Wasiuk - 52,11 i to ona obejmie rządy w Pasłęku. Trzeci z kandydatów – Krzysztof Kopański otrzymał 17,03 proc. głosów.

Poniżej pokrótce opisujemy wyniki rywalizacji w pozostałych gminach powiatu elbląskiego oraz powiatu braniewskiego.

POWIAT ELBLĄSKI

Gmina Elbląg

Tu kandydat był tylko jeden – Zygmunt Tucholski, wieloletni wójt. Zyskał rekordowe poparcie 84,02 proc. I może rozpoczynać kolejną kadencję na stanowisku wójta.

Gmina Godkowo

Mieszkańców czeka druga tura wyborów na wójta. Zmierzą się w niej Andrzej Bondaruk (dotychczasowy wójt), który otrzymał 38,73 proc. głosów i Konrad Dyl (PiS), który otrzymał 29,84 proc. głosów.

Gronowo Elbląskie

Tutaj jest taka sama sytuacja, jak w gminie Elbląg. Kandydował jedynie dotychczasowy wójt Marcin Ślęzak, którego poparło aż 88,61 proc. wyborców.

Markusy

Kolejną kadencję wójtem będzie Dorota Wasik, która otrzymała 56,23 proc. głosów. Jej kontrkandydatka Agata Abramowska (startowała z własnego komitetu) – zyskała poparcie 43,77 proc. głosów. Innych kandydatów nie było.

Milejewo

Mieszkańców czeka druga tura, choć Marioli Sznajder (własny komitet) zabrakło naprawdę niewiele, by wygrać w pierwszej turze. Uzyskała poparcie 48,16 proc. głosujących. 21 kwietnia jest kontrkandydatem będzie Dariusz Dziąbkowski (28,59 proc.), startujący z własnego komitetu.

Młynary

Kandydatki na wójta były dwie, więc było wiadome, że wszystko rozstrzygnie się w pierwszej turze. Wygrała dotychczasowa burmistrz Renata Bednarczyk, uzyskując 71,39 proc. głosów. Jej kontrkandydatka – Emilia Fiedor (KWW Młynary – I miasto, i wieś) uzyskała 28,61 proc.

Rychliki

Podobna sytuacja jak w Młynarach. Przekonujące zwycięstwo odniósł dotychczasowy wójt Zbigniew Lichuszewski (własny komitet), uzyskując 78,75 proc. głosów. Jego kontrkandydat Bogdan Mazurek uzyskał 21,25 proc. poparcia.

Tolkmicko

W Tolkmicku doszło do niespodzianki. Do ratusza po pięciu latach przerwy wraca Józef Zamojcin, były wiceburmistrz. Wygrał niedzielne wybory, otrzymując 58,75 proc. głosów. Jego kontrkandydatka, dotychczasowa burmistrz, która pięć lat temu wygrała z Zamojcinem, tym razem uzyskała 41,25 proc. poparcia.

POWIAT BRANIEWSKI

Gmina Braniewo

Tutaj kandydat był tylko jeden – dotychczasowy wójt Jakub Bornus. Poparło go 78,83 proc. Wyborców.

Miasto Braniewo

W Braniewie trwa jeszcze liczenie głosów. Na ten moment spłynęły wyniki z 90 procent komisji. Kandydat był tylko jeden – dotychczasowy burmistrz Tomasz Sielicki, który ma raczej zapewniony wybór na kolejną kadencję. Pytanie tylko, ile osób postawiło krzyżyk przy polu „tak”, a ile przy polu „nie”. W poszczególnych komisjach jego poparcie wynosi od 60 do nawet 100 procent.

Frombork

Dotychczasowy burmistrz Zbigniew Pietkiewicz nie startował, więc swoją szansę wykorzystał najlepiej Damian Krasiński z KWW Wspólna Przyszłość. Zdobył 80,97 proc. głosów. Jego rywal Michał Sydor (KWW Kocham Frombork) - 19,03 proc.

Lelkowo

W tej gminie wygrał dotychczasowy wójt Łukasz Skrzeszewski (KWW Gmina Lelkowo to My Wszyscy), który uzyskał 65,40 proc. głosów. Jego kontrkandydatka Halina Stechnacz-Buśko uzyskała (KWW Dobry Samorząd) uzyskała 34,60 proc. głosów.

Pieniężno

Dotychczasowy burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo nie startował. Kandydatów było dwóch, wygrał Krzysztof Kisiel (startował z własnego komitetu), uzyskując 68,32 proc. głosów. Jego kontrkandydat Dawid Zieliński (KWW Wiosna 2024) uzyskał 36,68 proc. poparcia.

Płoskinia

Wybory już w pierwszej turze (3 kandydatów) wygrał dotychczasowy wójt Zbigniew Kowalski (startował z własnego komitetu), otrzymując 59,19 proc. głosów. Drugie miejsce zajął Waldemar Jowik (KWW Płoskinia Razem) z wynikiem 26,20 proc.

Wilczęta

Dotychczasowy wójt Bogusław Szczerba (startował z własnego komitetu) musi przełknąć gorycz porażki. Uzyskał 36,45 głosów, a jeden z jego dwóch kontrkandydatów zapewnił sobie wygraną już w pierwszej turze. Chodzi o Marcina Krzyżanowskiego (startował z własnego komitetu), którego poparło 59,11 proc. wyborców.