Wyborcze trzy razy pięć

Jakie są trzy główne (albo: pierwsze) obietnice każdego z pięciu kandydatów na prezydenta Elbląga? Próbujemy na to pytanie odpowiedzieć w tym artykule.

Na początek wyjaśnijmy, jakie kryteria przyjęliśmy wybierając owe "trzy główne" deklaracje przedstawione przez komitety. W znacznej mierze zrobili to za nas sami kandydaci. Sięgnęliśmy po ich materiały wyborcze (przede wszystkim ulotki) i zobaczyliśmy, co deklarują w pierwszej kolejności.

W przypadku ulotki Pawła Rodziewicza nie ma "wypunktowanej" listy deklaracji, a ciągły tekst, stąd w tym przypadku będziemy posiłkować się stroną internetową komitetu z przedstawionym programem, by wyłonić trzy główne deklaracje (na stronie są one podzielone na sekcje, wybieramy po jednej deklaracji z trzech sekcji). Również ulotka Andrzeja Śliwki ma charakter bardziej opisowy, kandydat skupia się w znacznej mierze na obecnej sytuacji miasta i tego, jak ją ocenia. Na kolejnych briefingach przedstawia natomiast propozycje według poszczególnych kategorii, np. ochrony zdrowia czy działań na rzecz rodzin. Poseł na samym początku kampanii wyborczej sam przedstawił jednak "trzy konkrety dla dla Elbląga", wydaje się więc, że będzie zasadne użycie właśnie tych deklaracji. Dodajmy, że oczywiście pewne obietnice kandydatów się pokrywają, ale zmienia się np. częstotliwość mówienia o pewnych sprawach lub zapowiadany sposób rozwiązania tego czy innego problemu.

Na ile było to możliwe, staraliśmy się zachować metodologię opartą o kolejność deklaracji kandydatów zawartą na papierowych materiałach wyborczych, choć same komitety może chciałyby zaakcentować bardziej inne wyborcze obietnice i deklaracje. Stąd w ramach dodatku pod każdym zestawem trzech propozycji dodajemy hasłowo jedna dodatkową, którą w naszej subiektywnej opinii każdy z kandydatów w czasie kampanii naszym zdaniem mocno akcentował. Zapoznanie się całościowo z programem każdego komitetu pozostaje jednak w gestii samych wyborców, do czego oczywiście - również poprzez ten materiał - zachęcamy. Kolejność alfabetyczna.

Sławomir Malinowski, KWW Razem Dla Elbląga

1. Przywrócenie miastu samorządu obywatelskiego

"To mieszkańcy, a nie partie polityczne mają decydować o kierunkach jego rozwoju. Odpartyjnienie jest konieczne, aby samorząd mógł swobodnie rozmawiać z każdą władzą centralną" – czytamy m. in. w materiałach wyborczych Razem Dla Elbląga. Jak przekonuje Sławomir Malinowski, wcześniej jako miejski radny był świadkiem torpedowania dobrych projektów przez opozycję. Deklaruje: "Nie interesuje nas, kto jest autorem takiej czy innej uchwały. Jeżeli jest dobra dla miasta, poprzemy ją bez wahania".

2. Przywrócenie kulturze należnego miejsca w życiu Elbląga

"Kultura powinna być bezwzględnie atutem miasta i jego marką eksportową. Tymczasem u nas jest traktowana jak kula u nogi. Miasto od kilku lat nie dopełniło statusu naszego Muzeum Archeologiczno-Historycznego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego" – czytamy w materiałach wyborczych. Jeśli chodzi o inne "kulturalne" postulaty, zdaniem komitetu Razem dla Elbląga "ze względu na swoją wagę miejskie instytucje kultury powinny bezpośrednio podlegać prezydentowi".

3. Przywrócenie priorytetu promowania przedsiębiorczości

Komitet Razem dla Elbląga krytykuje likwidację Referatu Departamentu Przedsiębiorczości i Inwestycji. "Wszystkie sprawy z tym związane zostały przeniesione do Elbląskiego Parku Technologicznego. Zajmują się tym dwie osoby. To karygodne" – czytamy w materiałach wyborczych.

Dodatkowo przypomnijmy, że w trakcie konferencji prasowej kandydat „załatał” jedną z dziur na Bulwarze Zygmunta Augusta, co miało nadać pewien kierunek kampanii. – To pewien symbol. Po pierwsze chcemy zasypać podziały między mieszkańcami, a instytucjami publicznymi. Drugim symbolem jest likwidacja progów, o które „potyka się” Elbląg - tłumaczył sam kandydat.

Michał Missan, Koalicja Obywatelska

1. Utworzenie Biura Konsultacji Społecznych

Jak czytamy w materiałach wyborczych Michała Missana, przekonuje on, że "najważniejsze dla elblążanek i elblążan decyzje będziemy podejmowali wspólnie". Temu właśnie służyć ma takowe biuro.

2. Port morski

Właściwie trudno to uznać za wprost sformułowaną obietnicę (rząd porozumiał się już z samorządem w sprawie pogłębienia rzeki), ale kandydat Koalicji Obywatelskiej zapewnia, że już wkrótce elbląski port będzie działał w pełnym wymiarze, co ma wpłynąć na rozwój miasta. "Zarobione na portowej działalności pieniądze będziemy mogli przeznaczyć między innymi na kulturę i sport" – stwierdza były wiceprezydent Elbląga.

3. Bezpłatne pogotowie stomatologiczne

Ta deklaracja właściwie sama się tłumaczy, w materiałach wyborczych czytamy, że z takiego pogotowia będą mogli korzystać wszyscy elblążanie.

Dodatkowo warto podkreślić, że Michał Missan niejednokrotnie odnosi się do zmiany ogólnopolskiego klimatu politycznego, która nastąpiła po 15 października i tego, że reprezentuje główną partię rządzącą w kraju, co ma ułatwiać współpracę rządu z samorządem, pozyskiwanie środków na inwestycje etc.

Stefan Rembelski, KWW MEGA Elbląg

1. Spłata zadłużenia miasta i redukcja kosztów obsługi

Stefan Rembelski, wraz ze swoim komitetem deklaruje m. in.: "powstrzymamy zadłużanie miasta i wprowadzimy Elbląg na ścieżkę stabilnego rozwoju". Kandydat zarzuca co i rusz dotychczasowym władzom tzw. "rolowanie długu" i zapowiada projektowanie zrównoważonych budżetów na kolejne lata.

2. Nowa polityka ciepłownicza – tańsze ogrzewanie

W swoich materiałach wyborczych Stefan Rembelski ponownie krytykuje dotychczasową politykę ciepłowniczą miasta, która jego zdaniem doprowadziła do drastycznych podwyżek cen ciepła.

3. Restrukturyzacja spółek komunalnych

Na ulotce wyborczej KWW MEGA Elbląg (jak już wspomnieliśmy, to właśnie klasyczne, papierowe ulotki braliśmy pod uwagę w przypadku każdego komitetu) powyższy punkt jest potraktowany jedynie hasłowo. Na stronie internetowej jest wyjaśniany tak: "Restrukturyzacja miejskich spółek komunalnych w kierunku wyeliminowania możliwości generowania corocznych strat obciążających budżet Miasta. Systemowa przebudowa zarządzania, nadzoru właścicielskiego i bieżącego kontrolingu finansowego, celem wyprzedzającej minimalizacji ryzyka w trakcie roku budżetowego".

Dodatkowo należy zaznaczyć, że Stefan Rembelski bardzo mocno odnosił się w czasie kampanii do kwestii zwolnień w odlewni GE i związanym z tym wzrostem bezrobocia. Apelował m. in. o osiągnięcie szerszego porozumienia w tej sprawie przy udziale władz miasta i parlamentarzystów ziemi elbląskiej, ubieganie się o wsparcie w tej kwestii ze strony władzy centralnej.

Paweł Rodziewicz, KWW Nowy Elbląg

1. Utworzenie Rad Dzielnic

"Chcemy wzmocnić głos mieszkańców w lokalnych sprawach tworząc rady dzielnic, przez które łatwo można by komunikować się z poszczególnymi komórkami zarządzającymi miastem" – podkreśla kandydat. Takie rady miałyby mieć np. możliwość ubiegania się o małe granty na przedsięwzięcia kulturalne.

2. Dostosowanie komunikacji miejskiej do potrzeb mieszkańców

"Jedną z największych bolączek mieszkańców jest niewydolny transport publiczny" – czytamy w programie Nowego Elbląga. Komitet zapowiada konsultacje w tej sprawie z mieszkańcami i korekty rozkładów jazdy.

3. Audyt budżetu miasta i restrukturyzacja miejskich spółek

"Przy wsparciu ekspertów przeprowadzimy kompleksową analizę budżetu miasta" – czytamy w programie Pawła Rodziewicza. Nowy Elbląg chce przeanalizować działanie spółek miejskich. Jak zaznacza: "Muszą one ponosić wydatki w sposób racjonalny".

Dodatkowo uwagę zwraca "obywatelski" czy "społeczny" akcent w kampanii wyborczej Pawła Rodziewicza i Nowego Elbląga, sam kandydat powołuje się niejednokrotnie na swoje doświadczenia jako Miejskiego Rzecznika Konsumentów, walczącego m. in. z tzw. pokazami dla seniorów i osoby udzielającej bezpłatnych porad prawnych. "Dzięki temu doskonale znam problemy elblążan i wiem, jak je rozwiązać" - czytamy w jego materiałach wyborczych. Jako wieloletni miejski urzędnik Paweł Rodziewicz podkreśla też, że miał okazję przekonać się, jak funkcjonuje obecnie samorząd. - Wiem, co zrobić, by działał sprawniej i skutecznie reagował na potrzeby i aspiracje mieszkańców - przekonuje kandydat.

Andrzej Śliwka, Prawo i Sprawiedliwość

1. Bezpłatna komunikacja miejska

2. Darmowe parkingi

- Komunikacja miejska i strefa płatnego parkowania kosztuje ok. 45 mln zł rocznie, z czego miasto już teraz dopłaca 32-33 mln zł. Różnica to około 12 mln zł. Według naszych szacunków, potwierdzonych przez ekspertów Szkoły Głównej Handlowej, licząc samych elblążan, to około 8-9 mln, które należałoby znaleźć dodatkowo w budżecie wynoszącym 800-900 mln zł. Nie powinno to stanowić żadnego problemu – mówił o tych pomysłach kandydat podczas jednej z konferencji prasowych.

3. Nowy stadion dla Elbląga

Poseł Andrzej Śliwka od dawna powtarza, że miasto powinno mieć nowy stadion, krytykując stan obiektu Olimpii przy Agrykola. Kandydat na prezydenta chce, by w mieście powstała nie tylko piłkarska, ale wielofunkcyjna "Arena Elbląg", która będzie centrum sportowo-rozrywkowym. Jest zwolennikiem, by znajdowała się ona jak dotychczasowy stadion przy ul. Agrykola, ale chce zorganizować konsultacje społeczne w tej sprawie.

- Stadion to nie tylko sport, ale też organizacja imprez, również kulturalnych - mówił podczas konferencji prasowej na ten temat.

Dodatkowo trzeba wspomnieć również o tym, że Andrzej Śliwka często odwołuje się do "prorodzinnej polityki", a naszym zdaniem w jego wypowiedziach na pierwszy plan wysuwa się tu kwestia infrastruktury przedszkoli i żłobków. Kandydat podkreśla m. in., że miejsc w żłobkach brakuje, a stan wielu budynków jest nieodpowiedni, postulując budowę nowych obiektów i modernizację dotychczasowych. W tym kontekście wraca m. in. do niedawnej kwestii Przedszkola nr 8, któremu groziło ryzyko likwidacji. Angażował się w protesty rodziców w tej sprawie razem z innymi działaczami Prawa i Sprawiedliwości jeszcze jako wiceminister aktywów państwowych.

Tym materiałem chcemy też zachęcić do dyskusji naszych Czytelników. Jakie obietnice uważają za istotne (nie tylko spośród wyżej wymienionych)? Które skłaniają ich do głosowania na danego kandydata? Które uważają za nierealne do zrealizowania? Czym w mieście trzeba zająć się jak najszybciej? I na koniec: czy jakichś poruszenia jakichś tematów ze strony poszczególnych komitetów zabrakło?