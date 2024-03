Wyborczy piątek (Kalejdoskop wyborczy, odc. 2)

W wyborczy piątek spotkania z dziennikarzami zaplanowali kandydaci do Sejmiku - z Prawa i Sprawiedliwości, Trzeciej Drogi i Lewicy, która do Elbląga zaprosiła również kandydata na... prezydenta Olsztyna. Przeczytaj naszą relację.

Nowa Lewica: kto żyw do Elbląga

To nie była zwykła konferencja. Na bulwarze Zygmunta Augusta w Elblągu do głosowania na kandydatów Nowej Lewicy namawiali... kandydat na prezydenta Olsztyna (nie ma pomyłki) Bartosz Grucela, liderka listy Lewicy do sejmiku wojewódzkiego z okręgu 2 (obejmującego powiaty działdowski, iławski, nowomiejski, ostródzki) Grażyna Kłodnicka. Z Warszawy przyjechał wiceminister aktywów państwowych – Marcin Kulasek oraz posłanka Katarzyna Ueberhan. Gospodarzy reprezentował Władysław Mańkut, wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy w województwie warmińsko-mazurskim oraz Janusz Nowak, lider listy w okręgu nr 3 (powiaty bartoszycki, braniewski, elbląski i lidzbarski oraz miasto na prawach powiatu Elbląg).

- Pracując w samorządzie chciałbym, jeśli oczywiście Państwo na mnie zagłosujecie, wykorzystać te pieniądze [z Unii Europejskiej – przyp. SM] nie tylko na budowę żłobków, przedszkoli i szkół ich modernizację, ale także przekazać te środki na nowoczesne metody kształcenia – mówił Janusz Nowak, kandydat Lewicy do sejmiku wojewódzkiego. - Również na tanie budownictwo mieszkaniowe, przy czym mam tu na myśli tani czynsz, oraz na szpitale i ośrodki zdrowia.

Fot. Mikołaj Sobczak

Konkurentem Janusza Nowaka w wyścigu po mandat w sejmiku wojewódzkim jest obecny prezydent Elbląga Witold Wróblewski. Panowie przez dwie ostatnie kadencje kierowali Elblągiem odpowiednio na stanowisku wiceprezydenta i prezydenta. O mandat w sejmiku prezydenci ubiegają się z listy Lewicy (Janusz Nowak) i Trzeciej Drogi (Witold Wróblewski).

- Warto głosować zarówno na mnie, jak i na pana Wróblewskiego – stwierdził Janusz Nowak. - Chyba najlepiej by się stało, gdyby do sejmiku województwa wszedł zarówno Witold Wróblewski, jak i Janusz Nowak: doświadczeni samorządowcy, którzy na pewno będą zabiegali, aby gros środków trafiło do Elbląga.

Przypominamy, żeby głos w wyborach do sejmiku był ważny, trzeba zaznaczyć kandydata na jednej liście.

Witold Wróblewski chce powalczyć o marszałka województwa

Komitet Trzecia Droga zorganizował w piątek w Bibliotece Elbląskiej konwencję wyborcza, której głównym bohaterem był Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. W nadchodzących wyborach nie będzie ubiegał się o prezydenturę, ale o mandat radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Będzie startował z ostatniego miejsca na liście.

Fot. Mikołaj Sobczak

- Trzeba popracować nad tym, by te 200 mln, które marszałek Brzezin zarezerwował w funduszach regionalnych na rozwój portu, zostały na ten cel wydane. Trzeba przypilnować rozwoju portu, chcę powalczyć o marszałka i tu odnaleźć właściwą pozycję dla naszego miasta. Elbląg powinien by miastem równoważnym z Olsztynem. Ktoś z Elbląga musi się tymi sprawami zająć i mam nadzieję, że to będę ja. Nie wyobrażam sobie, byśmy tych pieniędzy które są w KPO i innych funduszach nie wykorzystać. Dlatego zamierzam startować, by pomóc Elblągowi te środki wykorzystać – mówił Witold Wróblewski, który był już wicemarszałkiem województwa w latach 2010-2014. Udzielił też poparcia miejskiemu komitetowi Elbląg na Tak i podziękował im za poparcie w wyborach do Sejmiku.

Komitet Trzeciej Drogi przedstawił podczas konwencji wszystkich kandydatów do Sejmiku w okręgu nr 3, obejmującym m.in. Elbląg. Gośćmi specjalnymi spotkania byli senator Gustaw Marek Brzezin, były marszałek województwa oraz poseł Trzeciej Drogi Zbigniew Ziejewski, wiceminister aktywów państwowych. Wiceminister obiecał, że rząd przeznaczy 100 mln na rozwój portu jak poprzedni rząd PiS, ale bez warunku przejęcia udziałów w porcie.

Prawo i Sprawiedliwość przedstawia kandydatów do Sejmiku

W biurze poselskim Prawa i Sprawiedliwości przedstawiono kandydatów komitetu w wyborach do sejmiku województwa. Liderem jest dotychczasowy radny Marcin Kazimierczuk z Bartoszyc. Na liście znalazło się troje elblążan: Łukasz Kochan (były komendant Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu i kandydat na senatora w wyborach parlamentarnych), Małgorzata Adamowicz (dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Elblągu, była radna Rady Miejskiej) oraz Halina Sałata (emerytka, radna Rady Miejskiej w Elblągu).

- W ramach tych środków [KPO – przyp. SM] uważam, że powinniśmy się skupić przede wszystkim na przedsięwzięciach gospodarczych jak np. port morski w Elblągu. Takie inwestycje mają być stymulatorami wzrostu gospodarczego w regionie. Kolejną fundamentalną rzeczą jest bezpieczeństwo. Deklaruję pełne wsparcie dla strażaków ochotników i Państwowej Straży Pożarnej. - mówił Łukasz Kochan. - Wsparcia wymaga także służba zdrowia: dostęp do niej i polepszenie jej jakości.

- Moja działalność w sejmiku będzie związana z edukacją. Ważne dla mnie będzie też zdrowie mieszkańców, a także sprawy istotne dla seniorów i osób dotkniętych problemami psychicznymi – dodała Małgorzata Adamowicz.- Istotny jest rozwój turystyki.

fot. Mikołaj Sobczak