Zapraszamy na debatę prezydencką portEl.pl Mamy dodatkowe wejściówki!

W środę, 3 kwietnia, Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl organizuje debatę z kandydatami na prezydenta Elbląga, transmitowaną na żywo. Odbędzie się w Bibliotece Elbląskiej z udziałem publiczności, mieszkańcy też będą mogli zadawać pytania kandydatom. Obowiązują wejściówki, które można otrzymać w naszej redakcji. Zasada jest prosta – jedna osoba, jedna wejściówka. Uwaga! Mamy dodatkowe wejściówki dla publiczności!

Cała piątka kandydatów na prezydenta Elbląga zadeklarowała w rozmowach z naszą redakcją, że weźmie udział w debacie. Każdy kandydat może na spotkania do Biblioteki Elbląskiej przyprowadzić 10 osób ze swojego komitetu wyborczego. Kolejne 50 wejściówek rozdamy wśród mieszkańców. Ich dystrybucję rozpoczynamy od czwartku od godz. 13 do środy, 3 kwietnia do godz. 15.30 w naszej redakcji przy ul. 1 Maja (w godzinach pracy biura ogłoszeń portEl.pl do wyczerpania limitu). Zasada jest prosta – wejściówki należy odbierać osobiście i wydajemy je tylko pojedynczo, nie ma też możliwości rezerwacji wejściówek.

UWAGA!!! Zainteresowanie wejściówkami było tak duże, że w piątek rano nam się już skończyły. Zdecydowaliśmy o dostawieniu jeszcze 15 miejsc dla publiczności. Zapraszamy po odbiór dodatkowych wejściówek do naszej redakcji.

Debata odbędzie się 3 kwietnia o godz. 17 w Bibliotece Elbląskiej. Będzie transmitowana na żywo na naszym fan page na Facebook, „okienko” z transmisją będzie również widoczne na portElu.

Prowadzącym debatę będzie Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portElu, będzie składać się z czterech części. W pierwszej każdy z kandydatów odpowie na dwa pytania od naszej redakcji, część druga to będą pytania od kandydata do kandydata (z możliwością ripost i kontr), trzecia to pytania od publiczności i internautów (zasada: jedna osoba może zadać tylko jedno pytanie i to tylko jednemu wybranemu kandydatowi). Internauci będą mogli wpisywać swoje pytania na bieżąco pod transmisją na Facebooku, najciekawsze zadamy wybranym przez nich kandydatom. Czwarta część to podsumowanie debaty przez każdego z kandydatów.

Spotkanie w Bibliotece Elbląskiej potrwa około półtorej godziny.