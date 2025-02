Samorządowcy z KO włączają się w kampanię prezydencką

Samorządy naprzód – to najnowsza inicjatywa dotycząca poparcia Rafała Trzaskowskiego w wyborach na prezydenta RP. W Elblągu w piątek promowali ją parlamentarzyści, marszałek województwa i radni spod znaku Koalicji Obywatelskiej.

Przy napisie Elbląg na starówce z dziennikarzami spotkali się w piątek rano m.in. marszałek województwa Marcin Kuchciński, członek zarządu województwa Robert Turlej, parlamentarzyści Elżbieta Gelert i Jerzy Wcisła, oraz elbląscy radni Koalicji Obywatelskiej na czele z Grażyną Kluge, przewodniczącą Rady Miejskiej.

- Rafał Trzaskowski jest pierwszym samorządowcem naszego kraju. Zawsze to podkreśla, że mimo swojego olbrzymiego doświadczenia – bycia posłem, europosłem, ministrem, tak naprawdę największą wiedzę i doświadczenie zebrał, pracując w samorządzie, będąc prezydentem Warszawy. Bo samorządowcy są blisko ludzi, bo to oni spełniają oczekiwania naszych mieszkańców i to dla nas jest ogromna szansa, że samorządowiec, nasz człowiek, zostanie prezydentem naszego kraju, bo nikt tak jak on nie rozumie tego aspektu, czym zajmuje się samorząd i jakie są tego dobre strony – mówił Marcin Kuchciński, zachęcając samorządowców do włączenia się do akcji Samorządy Naprzód, wspierającej w kampanii Rafał Trzaskowskiego.

- Mamy gwarancję, że jeśli samorządowiec Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem Polski, nie będziemy musieli błagać o rzeczy, które są podstawowe, elementarne i najważniejsze dla wszystkich mieszkańców całego kraju. Wiemy, że te sprawy mogą być realizowane bez zwłoki, Rafał Trzaskowski daje takie gwarancje – mówiła Grażyna Kluge.

- Pozostali kandydaci nie mają takiej przeszłości samorządowej jak Rafał Trzaskowski. A to samorządy decydują o tym, jak będziemy żyć w swoich małych ojczyznach – dodała Elżbieta Gelert.

Samorząd to wszyscy mieszkańcy, którzy mają różne polityczne poglądy, dlatego zapytaliśmy uczestników konferencji, czy nie obawiają się zarzutów o wykorzystanie samorządu w kampanii wyborczej jednego kandydata?

- W samorządzie, szczególnie w mniejszych gminach, nie ma polityki. W samorządzie chodzi o doświadczenie, bliskość z mieszkańcami, sprawczość. Ludzie oczekują sprawczości – stwierdził Marcin Kuchciński. – Samorządowiec to taka osoba, która rozmawia z mieszkańcami, jakie są ich wyzwania i oczekiwania i stara się temu wspólnie sprostać. Przynależność partyjna ma tutaj zdecydowanie mniejsze znaczenie. Nie namawiamy nikogo do przystąpienia do Platformy Obywatelskiej, tylko mówimy o tym, że Rafał Trzaskowski jest doświadczonym politykiem i samorządowcem, prezydentem stolicy kraju i właśnie dlatego warto go poprzeć.

- Nie poprę kandydata PiS, zwanego obywatelskim, bo to jest partia, która systemowo niszczyła samorządy. Pieniądze zależały od polityków i Elbląg tego bezpośrednio doświadczył – odpowiedział senator KPO Jerzy Wcisła. - Na edukację pieniędzy nie było za czasów poprzedniego rządu, ale dano 3 miliony jakiemuś facetowi, który jako edukacyjne traktuje libację nocną. Konkurent prezydenta Elbląga uzależnił pieniądze na największą inwestycję w Elblągu (chodz o port – red.) od swojej woli. Szantażował Elbląg, że dokończy budowę drogi wodnej do portu od tego, czy wypełnimy jego oczekiwania. Tak rządził poprzedni rząd. System finansowania, który dzisiaj poleca obecny rząd i Rafał Trzaskowski będzie polegał na tym, że pieniądze do samorządów w zależności od tego, ile ludzie w danym samorządzie zarobią. Elblążanie zarobią więcej, więcej pieniędzy trafi do samorządu. Żaden polityk nie będzie miał na to wpływu, pieniądze będą liczone z algorytmu. I dopiero wtedy samorząd będzie ważnym czynnikiem rozwoju - stwierdził Jerzy Wcisła.

Zapytaliśmy również działaczy KO, czy Rafał Trzaskowski jeszcze w tej kampanii wyborczej przyjedzie do Elbląga, by spotkać się z mieszkańcami. – Jest taka deklaracja – odpowiedział Jerzy Wcisła.