Warto wiedzieć przed wyborami

W niedzielę, 1 czerwca, odbędzie się druga tura wyborów na prezydenta RP. Zanim pójdziemy głosować, mamy ważną informację dla wyborców, którzy chcą głosować poza miejscem swojego zamieszkania.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że wyborcy, którzy złożyli wniosek o zmianę miejsca głosowania przed I turą, będą ujęci w tym samym spisie wyborców również w II turze wyborów 1 czerwca 2025 r.

- Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie w kraju, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po: otrzymaniu z dowolnie wybranego urzędu gminy zaświadczenia o prawie do głosowania lub po złożeniu wniosku o zmianę miejsca głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu ponownego głosowania, albo za pośrednictwem strony gov.pl. Można to zrobić najpóźniej do 29 maja 2025 r. – informuje PKW.

Zasada ta dotyczy także wyborców ujętych w spisie wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.

- Z tym że wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po: otrzymaniu od konsula lub z dowolnie wybranego urzędu gminy zaświadczenia o prawie do głosowania (najpóźniej do 29 maja 2025 r.), złożeniu wniosku o ujęcie w spisie wyborców konsulowi właściwemu dla wybranego obwodu głosowania, na obszarze którego wyborca przebywać będzie za granicą w dniu ponownego głosowania (najpóźniej do 27 maja 2025 r.) lub złożeniu wniosku o zmianę miejsca głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu ponownego głosowania albo za pośrednictwem strony gov.pl (najpóźniej do 29 maja 2025 r.) – wyjaśnia PKW.

Jak oddać ważny głos w II turze? O tym mówi film, który umieszczamy obok informacji.