O 50 km/h za dużo

Policjanci z Wydziału ruchu drogowego zatrzymali prawa jazdy trzem kierującym za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. W takim przypadku osoba popełniająca to wykroczenie traci prawo jazdy na 3 miesiące oraz jest karana mandatem w wysokości 500 złotych i 10 punktami karnymi.

W miniony weekend policjanci z prewencji interweniowali 125 razy. W 31 przypadkach były to interwencje domowe. Zatrzymano 8 osób poszukiwanych. W 11 przypadkach nietrzeźwych przewieziono do wytrzeźwienia do pogotowia socjalnego. Policjanci z ruchu drogowego skontrolowali ponad 200 pojazdów. Kontrole prędkości doprowadziły do ukarania 62 kierujących za przekraczanie dozwolonej prędkości. W trzech przypadkach były to przekroczenia powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym i zakończyły się zatrzymaniem prawa jazdy na trzy miesiące oraz mandatem i 10 punktami karnymi.