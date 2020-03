Odpowiedzą za kradzież butli gazowych

Kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież z włamaniem. Z ustaleń policjantów wynika, że 22 i 23-latek najpierw uszkodzili ogrodzenie jednego z braniewskich sklepów, a następnie zabrali kilkanaście butli gazowych. Straty właściciel oszacował na blisko 1500 zł. Funkcjonariusze odzyskali część skradzionego mienia. Podejrzanym za popełnione przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek (16 marca) oficer dyżurny braniewskiej Policji został powiadomiony o kradzieży. Z informacji przekazanych przez pokrzywdzonego wynikało, że z terenu sklepu zniknęło kilkanaście butli gazowych do wózków widłowych. Właściciel wycenił straty na blisko 1500 złotych. Sprawą zajęli się kryminalni. Okazało się, że sprawcy włamali się do środka uszkadzając ogrodzenie. Policjanci dokładnie weryfikowali zgromadzone informacje i już dzień później wytypowali osoby, które mogły mieć związek z tym zdarzeniem. 23-latek został zatrzymany przez kryminalnych w bezpośrednim pościgu chwilę po tym, jak próbował sprzedać skradzione mienie. Drugi z podejrzanych do komendy trafił godzinę później. W trakcie przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli kilka butli. 22 i 23-latek usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.