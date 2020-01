Oszukali kobietę, podając się za jej wnuczkę

Pewna 89-latka z Elbląga przekazała oszustom kwotę 7 tysięcy złotych. Oszuści żądali prawie 30 tysięcy. Kobieta co prawda słyszała o tym rodzaju oszustwa, jednak myślała, że jej wnuczka naprawdę ma kłopoty. Mimo protestów męża przekazała nieznanemu mężczyźnie kopertę z pieniędzmi.

O tym, jak bardzo na emocje starszej osoby oddziałuje odebranie telefonu z prośbą o pomoc, przekonała się prawie 90-letnia elblążanka. To do niej na numer stacjonarnego telefonu zadzwoniła nieznana kobieta i płaczącym głosem oznajmiła, że miała wypadek samochodowy. Starsza pani była przekonana, że rozmawia ze swoją wnuczką. Pomimo obecnego w domu męża kobiety, który twierdził „że to na pewno jest oszustwo” starsza pani spakowała kwotę 7 tysięcy złotych do koperty. Chwilę później przekazała kopertę nieznanemu mężczyźnie, który przyszedł do ich mieszkania.

Pokrzywdzona kobieta słyszała o tym rodzaju oszustwa. Jednak uznała, że wnuczce naprawdę dzieje się krzywda.

Pamiętajmy o tym, aby ze starszymi osobami, którymi się opiekujemy wypracować pewien sposób działania w takiej sytuacji. Czasem wystarczy z innego telefonu skontaktować się z bliską osobą i potwierdzić czy naprawdę potrzebuje pomocy. Weryfikujmy, sprawdzajmy czy osoba, z którą rozmawiamy to naprawdę nasz bliski.