Wybrali się do Polski z fałszywymi polisami OC

Na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach funkcjonariusze Straży Granicznej przerwali podróż dwóm mieszkańcom obwodu kaliningradzkiego. Podróżni do kontroli granicznej przedstawili podrobione litewskie polisy OC pojazdów.

28-letnia kobieta do odprawy granicznej na kierunku wjazdowym do Polski stawiła się 22 lutego. Kierująca osobowym nissanem przedstawiła do kontroli litewskie ubezpieczenie OC. Funkcjonariusz Straży Granicznej nabrał podejrzeń co do autentyczności dokumentu. Okazało się, że polisa w całości została podrobiona na wzór oryginalnej.

Następnego dnia zatrzymano kolejnego podróżnego. 43-letni kierowca bmw również posłużył się fałszywym blankietem ubezpieczenia pojazdu.

Podrobione dokumenty należące do Rosjan zostały zatrzymane. Kierowcy, by ruszyć w dalszą podróż wykupili nowe polisy pojazdów. Dalsze czynności w sprawach prowadzą funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach.