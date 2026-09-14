Kacper Kuszewski z koncertem „Kochajmy póki czas. Czyli miłość w stylu retro”

Przedwojenne szlagiery, piosenki Kabaretu Starszych Panów, przeboje polskiej estrady lat 60. i 70. oraz ponadczasowe utwory Zbigniewa Wodeckiego – 24 września w Bibliotece Elbląskiej zabrzmią najpiękniejsze polskie piosenki o miłości. Z koncertem „Kochajmy póki czas. Czyli miłość w stylu retro” wystąpi Kacper Kuszewski. Wstęp za okazaniem wejściówki. Liczba miejsc jest ograniczona.

Czy miłość sprzed kilkudziesięciu lat brzmi dziś inaczej? A może emocje, o których śpiewano przed wojną, w czasach Kabaretu Starszych Panów czy złotej ery polskiej estrady, są wciąż zaskakująco aktualne? Kacper Kuszewski zaprasza publiczność w muzyczną podróż przez kolejne dekady polskiej piosenki.

W programie koncertu znajdą się m.in. przedwojenne szlagiery, utwory z repertuaru Kabaretu Starszych Panów, piosenki Zbigniewa Wodeckiego oraz największe przeboje polskiej estrady. Nie zabraknie muzyki pełnej elegancji, humoru, nostalgii, ale także dystansu i spojrzenia na dawne piosenki z dzisiejszej perspektywy.

Kacper Kuszewski to aktor i wokalista, znany publiczności zarówno z teatru, filmu i telewizji, jak i licznych projektów muzycznych. Ma na swoim koncie role teatralne, filmowe i dubbingowe, a także udział w popularnych programach telewizyjnych. Śpiewanie od lat stanowi ważną część jego działalności artystycznej. W swoich projektach muzycznych chętnie sięga po repertuar retro, łącząc zamiłowanie do dawnych piosenek z charakterystycznym poczuciem humoru i scenicznym dystansem.

Podczas koncertu artyście przy fortepianie towarzyszyć będzie Tomasz Krezymon – pianista, kompozytor i aranżer.

Koncert odbędzie się 24 września (czwartek) o godz. 18:00 w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3–7.

Wstęp na wydarzenie jest wolny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Wejściówki będą dostępne od 14 września 2026 r. w:

Bibliotece Naukowej i Literackiej, ul. św. Ducha 3-7, tel. 55 625 60 17,

Bibliotece Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1, tel. 55 625 60 23.

Organizatorami koncertu są Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Elblągu we współpracy z Bibliotekę Elbląska.

Wydarzenie zrealizowano przy udziale finansowym Samorządu Miasta Elbląg.