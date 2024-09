Klancyk gra Gombrowicza. Komediowy spektakl z udziałem Klementyny Suchanow

18 września (środa, godz. 18) zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na komediowy spektakl w wykonaniu Teatru improwizowanego Klancyk inspirowany biografią Witolda Gombrowicza, z gościnnym udziałem Klementyny Suchanow. Aktorzy wraz z Klementyną Suchanow, autorką biografii Witolda Gombrowicza, “zagrają” Gombrowiczem i motywami z jego dzieł. Po raz pierwszy wystąpią wspólnie właśnie w Elblągu. Na wydarzenie obowiązują wejściówki.

Nazywamy się Klancyk. Gramy komediowe spektakle, których scenariusze powstają na oczach widzów. Na scenie tworzymy świat wyobraźni, który rodzi się między nami a publicznością i nigdy się nie powtarza. Jesteśmy pionierami improwizacji komediowej w Polsce. Poza sceną zajmujemy się komedią jako autorzy, scenarzyści, instruktorzy impro, twórcy audycji i podcastów.

Klancyk to Maciej Buchwald, Krzysztof Dziubak, Bartosz Młynarski, Paweł Najgebauer, Piotr Sikora, Błażej Staryszak, Grzegorz Uzdański i Krzysztof Wiśniewski. Nasze spektakle to historie pisane na bieżąco, rodzące się na oczach widzów z grupowej energii, chwilowego porozumienia i absurdalnego poczucia humoru. Ani widzowie, ani my nie wiemy, co wydarzy się na scenie. Wiemy tylko, że nigdy więcej się nie powtórzy. Jesteśmy współtwórcami nowej warszawskiej sceny komediowej, w tym Klubu Komediowego, Szkoły Impro i Resortu Komedii. Mamy na koncie występy na festiwalach w kraju i za granicą.

Klementyna Suchanow – pisarka, redaktorka, tłumaczka. Studiowała filologię polską i hiszpańską na Uniwersytecie Wrocławskim, w 2003 roku na tej samej uczelni uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w specjalności literaturoznawstwo. Prowadzi badania nad życiem i twórczością Witolda Gombrowicza oraz historią i literaturą Ameryki Łacińskiej. O Witoldzie Gombrowiczu napisała: „Argentyńskie Podróże Gombrowicza” (2005) oraz biografię „Gombrowicz. Ja, geniusz” (2017), za którą otrzymała nominację do Nagrody Literackiej Nike 2018. Jest też autorką książek: „Królowa Karaibów” (2013), „To jest wojna. Kobiety, fundamentaliści i nowe średniowiecze” (2020). Dwutomowa biografia „Gombrowicz. Ja, geniusz” to monumentalne dzieło, pierwsza pełna biografa pisarza. Materiały zbierane przez lata, podróże śladami Gombrowicza, rozmowy prowadzone przez Klementynę Suchanow to nie tylko opowieść o autorze, ale również o XX-wiecznej Europie na tle skomplikowanych wydarzeń historycznych.

Wejściówki na spektakl można odbierać w Bibliotece Elbląskiej w Centrum Obsługi Czytelnika, ul. św. Ducha 3-7. Jedna osoba może odebrać 2 wejściówki. Ilość miejsc jest ograniczona.