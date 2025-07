Książkomat od września

W ubiegłym roku radni zlikwidowali filię Biblioteki Elbląskiej na Zatorzu. W zamian miał zostać zamontowany książkomat. Kolejne miesiące mijały, mieszkańcy Zatorza po książki chodzili „przed tory”, biorąc pod uwagę siedzibę Biblioteki Elbląskiej.

Wygląda na to, że 1 września książkomat na Zatorzu się pojawi. Będzie zlokalizowany przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Mielczarskiego. Ma kosztować 113 tys. zł, do tego 2,5 tys. zł za przyłącze energii elektrycznej oraz 2,5 tys. zł za roboty budowlane.

- Opóźnienie wynika z faktu, że zakład energetyczny zaplanował wykonanie złącza energetycznego na 22-23 lipca 2025 r, plus około 7 dni na odbiory, plus 7 dni na wykonanie przyłącza energii elektrycznej do książkomatu, plus około 21 dni na podpisanie umów na dostawę i sprzedaż energii elektrycznej – informuje Dominik Żyłowski z Biblioteki Elbląskiej.