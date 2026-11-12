Królik, który zmienił wszystko. Spotkanie z Ingą Iwasiów

Kiedy życie bierze nieoczekiwany obrót, czasem wystarczy jeden królik, by spojrzeć na świat inaczej. 20 listopada, o godz. 18:00 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha na spotkanie z Ingą Iwasiów – literaturoznawczynią, krytyczką literacką, poetką i prozaiczką, wokół jej najnowszej powieści „Tobiasz i wielki liść”. Rozmowę poprowadzi Halina Samson.

Bohaterka książki właśnie osiąga wiek emerytalny i ma za sobą dość akademickiego świata, jego biurokracji, rytuałów i kolejnych reform. Zamiast spokojnie zamknąć zawodowy rozdział życia, wikła się w osobliwy projekt badawczy, a za sprawą pewnego ogłoszenia w jej domu pojawia się królik Tobiasz. Nowy lokator wywraca codzienność do góry nogami, wypełnia pustkę i staje się przewodnikiem po świecie, który można odkrywać na nowo.

„Tobiasz i wielki liść” to opowieść o przemijaniu, samotności, potrzebie bliskości i odzyskiwaniu kontaktu z rzeczywistością. Inga Iwasiów łączy melancholię z humorem, czułość z ironią, a codzienne obserwacje z nieoczywistą wyobraźnią. To powieść, która przypomina, że na zmianę nigdy nie jest za późno – nawet jeśli jej początkiem okazuje się królik.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Światy zewnętrzne – relacje w świecie rzeczywistym i cyfrowym” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.