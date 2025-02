„Lodołamaczka” w Klubie Książki Historycznej

Wraz z Łukaszem Koszewskim z kanału Nie-zła historia zapraszamy na spotkanie Klubu Książki Historycznej, które odbędzie się w środę, 12 lutego, o godzinie 18 w sali kinowej Biblioteki Elbląskiej. Będzie ono poświęcone książce „Lodołamaczka” autorstwa Rusłana Szoszyna, która opowiada o liderce białoruskiej opozycji Swiatłanie Cichanouskiej. Wstęp wolny.

Łukasz Koszewski z kanału Nie-zła historia zapowiada spotkanie:

"26 stycznia 2025 r. odbyły się kolejne “wybory” prezydenckie na Białorusi. Obyło się bez żadnych zaskoczeń, po raz siódmy przywódcą państwa ze stolicą w Mińsku został wybrany Aleksandr Łukaszenka, sprawujący tam dyktatorską władzę już od ponad trzydziestu lat. Można posunąć się do stwierdzenia, że Białorusini niejako przyzwyczaili się do autorytaryzmu w swoim kraju. Jednak w pewnym momencie pojawił się ktoś, kto dał obywatelom tego kraju na to, że mogą stać się wolni i ich zostanie usłyszany. Tym kimś okazała się młoda i niepozorna kobieta, Swietłana Cichanouska, która w elekcji w roku 2020 rzuciła wyzwanie Łukaszence, co doprowadziło do największych ulicznych demonstracji w historii tego kraju. Tym wydarzeniom poświęcona została książka autorstwa Rusłana Szoszyna zatytułowana „Lodołamaczka”, której poświęcone zostanie kolejne spotkanie organizowanego we współpracy z kanałem Nie-zła historia klubu książki historycznej."