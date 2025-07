Przeglądamy majątki szefów miejskich spółek

Przejrzeliśmy oświadczenia majątkowe władz miasta i radnych za 2024 rok, teraz przyszedł czas na szefów komunalnych spółek. Na liście są dwie osoby, których majątki pokażemy po raz pierwszy, bo niedawno objęli swoje obowiązki.

W oświadczeniach skupiamy się na oszczędnościach, nieruchomościach, wynagrodzeniu, samochodach i kredytach. Dane przedstawiamy w kolejności alfabetycznej, porównując, co zmieniło się w porównaniu z poprzednimi oświadczeniami z 2023 roku. Dodajmy, że kwoty, które dotyczą nieruchomości, radni podają sami.

Oświadczenia majątkowe prezydenta, wiceprezydentów, skarbnika i sekretarza miasta pokazujemy tutaj, a oświadczenia radnych tutaj.

Artur Bartnik, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu

oszczędności: 71,7 tys. zł 120 tys. zł (mniej o 48,3 tys. zł niż w 2023 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 76 m kw. i wartości 400 tys. zł (współwłasność, wartość bez zmian); mieszkanie o pow. 55,8 m kw. i wartości 450 tys. zł (współwłasność, wartość bez zmian)

wynagrodzenie w 2024 r. 169,7 tys. zł jako dyrektor spółki (o 17,1 tys. zł więcej niż w 2023 r.), 101 tys. zł (emerytura, o 11,3 tys. zł więcej niż w 2023 r.), 28 tys. zł – dochód z wynajmu mieszkania (o 6,3 tys. zł więcej niż w 2023 r.), zasiłek chorobowy - 1,2. tys. zł (o 3 tys. zł mniej niż rok wcześniej). W sumie o 31,7 tys. zł więcej niż w 2023 r.

samochód: ford kuga (2024). Zakup nowego auta, tej samej marki, poprzednie pochodziło z 2013 r. Wartość niepodana.

kredyty: nie ma.

Marek Cymerys, dyrektor Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

oszczędności: 200 tys. zł (więcej o 50 tys. zł niż w 2023 r.), 1 tys. euro (o 1,5 tys. zł mniej niż w 2023 r.).

nieruchomości: dom o pow. 180 m kw. i wartości 750 tys. zł (udział 50 proc., bez aktualnej wyceny, bez zmian), mieszkanie o pow. 47,8 m kw. i wartości 600 tys. zł (udział 50 proc. małżeńska, bez aktualnej wyceny, o 100 tys. więcej niż w 2023 r.; działka niezabudowana o pow. 986 m kw. i wartości ok. 126 tys. zł (udział 25 proc, bez aktualnej wyceny, wartość wyższa o 86 tys. zł niż w 2023 r.). Liczba nieruchomości bez zmian

wynagrodzenie w 2024r.: 184,6 tys. zł (o 16,7 tys. zł więcej niż w 2023 r.), 95,1 tys. zł (o 53,2 tys. zł większa niż w 2023 r., kiedy to przeszedł na emeryturę), 3,4 tys. zł - zasiłek chorobowy. W sumie o 72 tys. zł więcej niż w 2023 r.

samochód: ford C max (2016, 50 proc. udziału), peugeot 308 (2014 r., 50 proc. udziału). Bez zmian

kredyty: hipoteczny (pozostało do spłaty 29,2 tys. franków szwajc. (udział w spłacie 50 proc.), gotówkowy (do spłaty 7,6 tys. zł)

Michał Gliniecki, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Jego oświadczenie publikujemy po raz pierwszy. Prezesem został w czerwcu 2024 roku i w poprzednim zestawieniu o tej porze jego oświadczenia za 2023 rok jeszcze nie było.

oszczędności: 40,6 tys. zł, papiery wartościowe na kwotę 3,1 tys. zł, fundusze IKE - na kwotę ok. 142 tys. zł.

nieruchomości: mieszkanie o pow. 68,8 m kw. i wartości 430 tys. zł, mieszkanie o pow. 50,8 m kw. i wartości 645 tys. zł.

wynagrodzenie w 2024 r.: 117,3 tys. zł (jako prezes EPEC od 19.06.2024 r.), 31,6 tys. zł (Polski Związek Łowiecki, umowa o pracę), 3,8 tys. zł (działalność gospodarcza), 7,2 tys. zł (dochód z wynajmu mieszkania, rozliczony przez żonę), 4,3 tys. zł (dochody ze sprzedaży akcji. Razem 163 tys. zł.

samochód: volkswagen jetta (2012), toyota auris (2007), honda jazz (2005). Wartości nie podano

kredyty: nie ma.

Adam Jocz, dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów

Jest dyrektorem ZUO od czerwca tego roku. To jego pierwsze oświadczenie majątkowe, wg stanu na 1.06.2025 r.

oszczędności: 143,8 tys. zł (współwłasność małżeńska), 210 tys. zł (lokaty, współwłasność małżeńska), 5,4 tys. euro (współwłasność małżeńska)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 44,8 tys. zł i wartości 140 tys. zł (współwłasność małżeńska), mieszkanie o pow. 72,4 m kw. i wartości 350 tys. zł (współwłasność małżeńska).

wynagrodzenie: 55,9 tys. zł (dyrektor podał zarobki od stycznia do końca maja 2025 r.), 3,3 tys. zł (dochód umowa najmu, również w terminie 1.01-31.05.2025)

samochód: suzuki vitara (2019, współwłasność małżeńska)

kredyty: hipoteczny na zakup mieszkania (pozostało do spłaty 10 tys. euro)

Marek Misztal, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

oszczędności: 146 tys. zł (współwłasność małżeńska, więcej o 78 tys. niż w 2023 r.), 500 euro (bez zmian), 410 USD (bez zmian), 6000 koron szwedzkich (więcej o 1000 koron niż w 2022 r.). 8 tysięcy koron norweskich (o 2 tys. koron więcej niż w 2023 r.), 1,5 tys. koron duńskich (o 500 więcej niż w 2023 r.), 2 tys. koron czeskich (wcześniej ich nie było).

Akcje spółek na kwotę 20 tys. zł (wartość wyższa o 1,9 tys. niż w 2023 r.), jednostki uczestnictwa TFI i obligacje na kwotę 22,4 tys. zł (więcej o 3,4 tys. zł niż w 2023 r.). Wszystkie oszczędności wspólnie z żoną.

nieruchomości: dom o pow. 103 m kw i wartości 650 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian), gospodarstwo rolne o pow. 1,33 ha i wartości 30 tys. zł (współwłasność, wartość bez zmian), dwie działki budowlane o łącznej powierzchni 1,3 tys. m kw. i wartości 50 tys. zł (współwłasność małżeńska, wartość bez zmian)

wynagrodzenie w 2024 r. 228,7 tys. zł (jako prezes EPWiK, o 5,7 tys. zł więcej niż w 2023 r.), 1,2 tys. zł (dofinansowanie zakupu sprzętu pszczelarskiego, w 2023 r. nie było tej pozycji w oświadczeniu) 3,4 tys. zł – dochód ze sprzedaży miodu z własnej pasieki (o 400.zł mniej niż rok wcześniej), 2 tys. zł (dopłaty z KOWR, o 300 zł mniej niż rok wcześniej)., dochód z PIT-38 - 4 tys. zł (1,9 tys. zł więcej niż w 2023 r.). W sumie o 8,1 tys. zł więcej niż w 2023 r.

samochód: mitsubishi lancer (2014), mitsubishi spec star (2018), dacia duster (2015). Bez zmian. Wartości nie podano.

kredyty: mieszkaniowy (do spłaty 89,4 tys. zł, mniej o 10 tys. zł). Dwie karty kredytowe o zadłużeniu łącznym 1,7 tys. zł (o 400 zł mniej niż rok wcześniej. Kredyt odnawialny w banku na kwotę 3000 zł (niewykorzystany).

Agnieszka Nowińska, prezes Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

oszczędności: 40 tys. zł (o 20 tys. zł mniej niż w 2023 r.), 2000 euro (więcej o 500 euro); konto IKZE: ok. 133 tys. zł (więcej o ok. 24 tys. zł niż w 2023 r., wspólnie z mężem)

nieruchomości: dom o pow. 120 m kw. i wartości ok. 200 tys. zł (współwłasność, wartość wpisana bez zmian) z działką o pow. 491 m kw. i wartości ok. 20 tys. zł (wartość bez zmian), mieszkanie o pow. 90 m kw. z piwnicą o łącznej wartości ok. 550 tys. zł (wartość o 180 tys. zł wyższa niż w 2023 r.);

wynagrodzenie w 2024 r.: 147,1 tys. zł (jako prezes ETBS, o 22,7 tys. zł więcej niż rok wcześniej, 2,6 tys. zł (zasiłek chorobowy, o 4 tys. zł mniej niż rok wcześniej), 86,8 tys. zł (emerytura, o 10 tys. zł więcej niż rok wcześniej). W sumie 28 tys. zł więcej niż w 2023 r.

samochód: toyota avensis (2015, wartości nie podano), toyota rav4 selection (2015, wartości nie podano, nie było jej w poprzednim oświadczeniu majątkowym).

kredyty: na zakup samochodu (wcześniej go nie było), do spłaty 65,9 tys. zł.

Andrzej Sawicki, dyrektor Tramwajów Elbląskich

oszczędności: 36 tys. zł (o 11 tys. zł więcej niż w 2023 r.)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 42,8 m kw. i wartości 270 tys. zł (wartość o 70 tys. zł wyższa). Domek letniskowy w stylu angielskim (wartości nie podano).

wynagrodzenie w 2024 r: 171,3 tys. zł (jako dyrektor TE, o 19,9 tys. zł więcej niż w 2023 r.), 605 zł (umowy zlecenie, o 330 zł mniej niż rok wcześniej), 21,6 tys. zł (praca wykładowcy i egzaminatora, o 2,5 tys. zł więcej niż rok wcześniej). W sumie o 22 tys. zł więcej niż rok wcześniej.

samochód: hyundai iX (2011). Wartości nie podano.

kredyty: nie ma (bez zmian)

Arkadiusz Zgliński, dyrektor Zarządu Portu Morskiego

oszczędności: nie ma (bez zmian)

nieruchomości: mieszkanie o pow. 92,8 m kw. i wartości 405 tys. zł (współwłasność małżeńska), wartość bez zmian

wynagrodzenie w 2024 r.: 127,8 tys. zł (o 7,7 tys. zł więcej niż w 2023 r.)

samochód: nie ma

kredyty: hipoteczny (pozostało do spłaty 348 tys. zł, o 6 tys. zł mniej niż rok wcześniej), konsolidacyjny (pozostało do spłaty 111,1 tys. zł, mniej o 14,6 tys. zł niż rok wcześniej)

W piątek skupimy się na oświadczeniach majątkowych szefów miejskich instytucji.