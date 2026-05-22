Ludzie Północy – prezentacja albumu i wystawa fotografii

W czwartek, 28 maja, o godz. 18 zapraszamy do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na spotkanie promujące album Dominika Żyłowskiego i Kamila Zimnickiego pt. „Ludzie Północy”. Wydarzenie, połączone z wystawą, będzie okazją do poznania bohaterów publikacji, rozmów z twórcami oraz dyskusji o tożsamości naszego regionu. Spotkanie poprowadzi Aleksandra Buła.

Album „Ludzie Północy” to próba sportretowania Wysoczyzny Elbląskiej, na który składa się 21 fotografii i tyle samo indywidualnych historii bohaterów, tworzących wspólnie opowieść o współczesnej tożsamości regionu. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się m.in., dzięki komu czas w Tolkmicku się nie zatrzymuje, co łączy hiszpańskiego króla z Suchaczem, czym jest bambus Północy i o co właściwie chodzi z tą „Północą” – zapraszamy do Biblioteki.

Wydarzenie organizowane jest przez Bibliotekę Elbląską i Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej.

Publikacja została wydana ze środków Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.