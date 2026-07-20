Manufaktura papieru i dawne rzemiosło. Sprawdź trzeci tydzień „Wakacji z Biblioteką”

W trzecim tygodniu wakacji Biblioteka Elbląska zabierze uczestników w podróż do przeszłości. W programie królują tradycyjne rzemiosła: czerpanie papieru, dawne zecerstwo oraz grafika artystyczna metodą suchej igły. Nie zabraknie też gier terenowych oraz rozwijających wyobraźnię zajęć manualnych.

Oto co przygotowano na nadchodzące dni:

Poniedziałek (20.07):

Godz. 11:00–14:00 - Elkamera (ul. św. Ducha 3–7) – „Czerpanie papieru”. Warsztaty bez ograniczeń wiekowych, podczas których każdy samodzielnie przygotuje i wyczerpie własny arkusz papieru tradycyjną metodą.

Wtorek (21.07):

Godz. 11:00–12:30 - Elkamera (ul. św. Ducha 3–7) – „Warsztaty drukarskie” dla dzieci 6+ z opiekunami. Odkrywanie świata dawnego drukarstwa, składu zecerskiego i tworzenie własnych odbitek (zapisy: tel. 55 625 60 32).

Godz. 12:00–13:30 | Filia Lokomotywa (ul. Ogólna 59) – „Letnia Lokomotywa” (planszówki i łamigłówki, wstęp wolny, wiek 7–12 lat).

Godz. 12:00 - Cyberiada (ul. Hetmańska 16) – „Wędrujące kamyczki” dla dzieci 5+. Tworzenie kolorowych kamieni do ogólnopolskiej gry terenowej oraz wspólne czytanie komiksu K. Kalinowskiego „Kamyczki” (zapisy: tel. 55 611 00 66; uwaga: należy przynieść czyste, płaskie i jasne kamienie!).

Środa (22.07):

Godz. 11:00–13:00 - Pozytywka (al. J. Piłsudskiego 17) – „Spotkania z picturebookami” dla dzieci 9–12 lat (wstęp wolny).

Godz. 11:30–13:30 - Kostka (ul. Wybickiego 20) – „Wakacyjne spotkania z planszówkami” (wstęp wolny).

Godz. 12:00 - Bulaj (ul. Zamkowa 1) – „Magiczny dar” - zajęcia dla dzieci 7+. Tworzenie jedynego w swoim rodzaju notesu na bazie opowieści „Trzy życzenia” A. Schefflera (zapisy: tel. 55 625 60 23).

Piątek (24.07):

Godz. 11:00–14:00 - Elkamera (ul. św. Ducha 3–7) – „Warsztaty grafiki artystycznej – sucha igła”. Zajęcia dla młodzieży 13+ i młodych dorosłych z druku wklęsłego, inspirowane zabytkowym księgozbiorem biblioteki (zapisy: tel. 55 625 60 32).

Godz. 11:00 - Dziedziniec biblioteczny (ul. św. Ducha 3–7) – Głośne czytanie dla dzieci 2–6 lat z opiekunem (wstęp wolny).

Godz. 11:30 - Filia Słoneczna (ul. Słoneczna 29) – Klub Origami „Papierowe cuda”. Świętujemy Dzień Pszczółki Mai, tworząc z papieru bohaterów znanej bajki. Bez ograniczeń wiekowych (wstęp wolny).

Sobota (25.07)

Godz. 12:00 - Bulaj (ul. Zamkowa 1) - “Różdżki ze słonecznymi kamieniami” - warsztaty inspirowane książką “Duch z butelki”. Zajęcia dla dzieci 4-7 lal. (Zapisy: tel. 55 625 60 23)