Mroczna historia, polityczne intrygi i mistrzowski kryminał noir!

27 lipca o godz.18:00 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej (ul. św. Ducha 3-7) na spotkanie z Przemysławem Kowalewskim, autorem powieści kryminalnych, których akcja osadzona jest w Szczecinie. Wstęp wolny.

W 2023 nakładem wydawnictwa FILIA ukazała się debiutancka powieść Przemysława Kowalewskiego pt. "Kozioł", która jest pierwszą częścią mrocznego cyklu o Ugne Galancie. Za tę książkę autor otrzymał literacką Nagrodę Literacką Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Kryminalny Debiut Roku". Powieść uznana została również za najlepszą książkę roku 2023 w plebiscycie Czytelników Nagrody Literackiej „Jantar" zorganizowanym przez Książnicę Pomorską. W tym samym cyklu ukazały się również "Szóstka", "Sierociniec", "Latawiec" i "Kurort". W ubiegłym roku powieść "Latawiec" wygrała w plebiscycie Wschowskiego Festiwalu Kryminałów - Mroczne Widmo 2025.

O autorze (ze strony lubimyczytać.pl): "Przemysław Kowalewski – szczecinianin, politolog, były spin doctor, pasjonat podróży, jazzu i muzyki grunge. Dziś autor trzymających w napięciu powieści, które skrzą się ironią, tajemnicą i mocnymi zwrotami akcji. Jego droga do pisarstwa była kręta, ale pełna inspirujących momentów – od pracy w samorządzie po nauczanie na Uniwersytecie Szczecińskim. To człowiek, który po latach adrenaliny w polityce, odnalazł swoją prawdziwą pasję w opowiadaniu historii."

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu #czytELnia realizowanego przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.