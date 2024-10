O biografii Trumpa w klubie książki historycznej

W środę, 30 października, o godz. 17:30 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na kolejne spotkanie z książką historyczną prowadzone przez Łukasza Koszewskiego z kanału Nie-zła historia. Tym razem tematem będzie książka Michaela D’Antonio „Donald Trump. Człowiek sukcesu”. Wstęp wolny.

Jak mówi Łukasz Koszewski „Ekstrawagancki biznesmen i polityk już od ośmiu lat dzieli amerykańskie społeczeństwo silnie je polaryzując, co czyni go postacią fascynującą i sprawa, że nie można przejść obok niego obojętnie. A już niedługo może powtórzyć wyczyn Grovera Cevelanda i powrócić do Białego Domu. Lecz kim on tak naprawdę jest i skąd w ogóle w amerykańskim biznesie i polityce wziął się Donald John Trump? Na te pytania postanowił odpowiedzieć Michael D’Antonio w swojej książce zatytułowanej Donald Trump. Człowiek sukcesu”.