Zarzuty dla dyrektora wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy

fot. Dodinas/Google

Ukrywanie dokumentacji służbowej oraz przywłaszczenie pieniędzy - to m.in zarzucił prokurator Przemysławowi G. (47 lat), dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę o odwołaniu go z zajmowanego stanowiska.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie prowadzi śledztwo w sprawie Przemysława G., dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie. - Zarzuty dotyczą m.in. ukrywania dokumentacji służbowej, przywłaszczenia powierzonego mu mienia w postaci pieniędzy Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie, naruszenia przepisów Regulaminu Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie przy zawieraniu umów na usługi i zawieranie umów z osobami z góry ustalonymi, czym działał na szkodę interesu publicznego. Za popełnienie zarzucanych mu czynów grozi kara pozbawienia wolności do lat 10 – informuje Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Złożył w sprawie wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci m.in. dozoru policji, zawieszenia w czynnościach służbowych i zakazie kontaktowania się ze świadkami. - Śledztwo jest w toku. Czynności w postępowaniu realizuje Wydział do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie - informuje Daniel Brodowski. Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął uchwałę o odwołaniu Przemysława G. z zajmowanego stanowiska. Powodem tego, jak czytamy w stanowisku władz województwa, jest nie tylko zawieszenie przez prokuraturę Przemysława G. w wykonywaniu czynności służbowych, ale również "utrata zaufania". - Charakter zarzuconych podejrzanemu przestępstw polega głównie na nadużyciu władzy w ramach zajmowanego stanowiska. Ustanowione przez prokuraturę środki zapobiegawcze zostały zastosowane bez wskazania terminu ich obowiązywania, co oznacza brak możliwości wykonywania pracy przez dyrektora w bliżej nieokreślonym czasie. Zaistniałe okoliczności, w ocenie zarządu województwa, uniemożliwiają dalsze zatrudnienie Przemysława G. na stanowisku dyrektora WOMP, gdyż nie gwarantuje on obecnie prawidłowego poziomu i jakości wykonywania obowiązków dyrektora oraz skutkują utratą po stronie zarządu województwa warmińsko-mazurskiego zaufania, że dyrektor Przemysław G. może pełnić powierzoną mu funkcję w sposób prawidłowy - czytamy w stanowisku zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, które opublikowano 2 lipca. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zajmuje się przede wszystkim profilaktyczną opieką zdrowotną nad pracującymi oraz ochroną ich zdrowia przed szkodliwymi czynnikami w miejscu pracy. WOMP prowadzi również działalność diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie chorób zawodowych, a także nadzoruje i szkoli w zakresie medycyny pracy. Ośrodek działa na obszarze całego województwa warmińsko-mazurskiego. Postępowanie jest prowadzone na skutek zawiadomienia jakie w 2024 roku złożyło Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

daw