Czytelnik, radna i prezydent o Suwalskiej

- Mieszkańcy ulicy Suwalskiej i Pomorskiej w Elblągu od lat bezskutecznie walczą o nową drogę i chodnik. Petycje i wizyty w Urzędzie Miasta, interwencje radnych… na nic się to wszystko zdaje. Nikt nie wymaga, by był lany asfalt. Ułożenie choćby płyt betonowych byłoby już jakimś rozwiązaniem. Przy ulicy Suwalskiej stoi kilkadziesiąt domów. Pewnie jest to za mało wyborców, by ktoś się interesował ich problemami – stwierdza nasz Czytelnik. - Mój znajomy gdy poruszał się na wózku był uwięziony w domu, bo tam nie ma ani chodnika ani pobocza. Przejście dla osoby z niepełnosprawnością jest po prostu niemożliwe - dodaje. Krytycznie wyraża się też o realizowanych doraźnie naprawach drogi.