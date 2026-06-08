O ciele, książkach i muzyce. Spotkania 18. Ogrodów Polityki

Rozmowy od zawsze stanowią najważniejszą część programu Festiwalu Ogrody POLITYKI. Tak będzie również podczas tegorocznej, osiemnastej – jubileuszowej – edycji wydarzenia (12-14 czerwca). To właśnie wokół spotkań z wybitnymi gośćmi oraz dyskusji prowadzonych przez dziennikarzy POLITYKI od lat gromadzi się festiwalowa publiczność.

Tegoroczny program rozmów dotyka tematów szczególnie bliskich wielu z nas. Tuż przed wakacjami porozmawiamy o zdrowiu, ciele i relacji, jaką z nim budujemy. Będzie o kryzysach, chorobie, wytrwałości i odzyskiwaniu sprawczości, ale także o współczesnej potrzebie poprawiania siebie oraz granicach ingerencji w ciało.

Festiwal otworzy spotkanie z Mikołajem Grynbergiem wokół książki „Rok, w którym nie umarłem”. Autor opowie o doświadczeniu choroby i powrotu do życia, a rozmowę poprowadzi Juliusz Ćwieluch. Tego samego dnia odbędzie się debata „Jak się naprawić i przy okazji nie zepsuć”, w której socjolog prof. Tomasz Szlendak, chirurg plastyczny prof. Jerzy Jankau oraz dziennikarz Michał Bonarowski spojrzą na współczesne dążenie do zmiany własnego wyglądu i kondycji z różnych perspektyw – naukowej, medycznej i osobistej.

Nowością tegorocznej edycji będzie wyjątkowy rejs literacko-przyrodniczy po rzece Elbląg, Jeziorze Druzno i pochylniach Kanału Elbląskiego. W jego trakcie odbędzie się spotkanie ze Stanisławem Łubieńskim – laureatem Paszportu POLITYKI 2025 i autorem książki „Dwanaście srok za ogon”. To pierwsze wydarzenie tego typu w historii Ogrodów Polityki, łączące rozmowę o literaturze i naturze z bezpośrednim doświadczeniem wyjątkowego krajobrazu regionu.

Sobotni wieczór należeć będzie do muzyki. Gościem festiwalu będzie Tomek Lipiński – legenda polskiej sceny rockowej, wokalista, kompozytor i autor tekstów. Punktem wyjścia do rozmowy prowadzonej przez Mirosława Pęczaka będzie jego biografia, ale nie zabraknie także refleksji o muzyce, wolności i przemianach kulturowych ostatnich dekad.

Z kolei w niedzielne popołudnie zapraszamy na literacki podwieczorek „Książki na lato”. Prof. Bernadetta Darska i Sylwia Chutnik porozmawiają o tym, co czytamy podczas wakacji, czy letnie lektury różnią się od tych wybieranych w innych porach roku i dlaczego właśnie latem wielu z nas znajduje więcej czasu na książki.

Do udziału w spotkaniach zaproszeni zostali goście reprezentujący różne środowiska i doświadczenia. Łączy ich jedno – każdy z nich wnosi do rozmowy wyjątkową perspektywę, wiedzę i wrażliwość. Zapraszamy Elblążan, jak i odwiedzających miasto gości do wspólnego celebrowania tego czasu. Ogrody POLITYKI od osiemnastu lat są przestrzenią spotkań, inspiracji i rozmów, które pozostają z uczestnikami na długo po zakończeniu festiwalu.