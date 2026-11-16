Od zabytkowej księgi do komiksu. Spotkanie z Jackiem Frąsiem wokół „Anatoma”

23 listopada, o godz. 17 zapraszamy do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z Jackiem Frąsiem – rysownikiem i scenarzystą komiksowym, który po raz kolejny przyjął zaproszenie Biblioteki Elbląskiej do stworzenia autorskiego albumu inspirowanego jej zbiorami zabytkowymi. Tym razem punktem wyjścia stała się postać Frederika Ruyscha (1638–1731), holenderskiego anatoma, lekarza i mistrza sztuki balsamowania oraz jego dzieło „Thesaurus Anatomicus”, znajdujące się w zabytkowym księgozbiorze biblioteki.

„Anatom” to mroczna, historyczna opowieść, w której Jacek Frąś łączy losy holenderskiego uczonego z historią Elbląga i jego biblioteki. Jej głównym bohaterem jest elbląski medyk zafascynowany anatomią i kolekcjonowaniem preparatów anatomicznych. Artysta sięga po historię, by postawić pytania o granice naukowego poznania, odpowiedzialność badacza oraz relację między materią a tym, co wymyka się empirycznemu opisowi. Charakterystyczny klimat opowieści budują wyrazisty światłocień i kolorystyka nawiązująca do malarstwa dawnych mistrzów niderlandzkich.

To już druga realizacja powstała z inicjatywy Biblioteki Elbląskiej. W 2024 roku ukazał się „Astronom” – komiks Jacka Frąsia poświęcony Mikołajowi Kopernikowi, Joachimowi Retykowi i historii elbląskiej książnicy. Album zdobył główną nagrodę w konkursie na najlepszy komiks na 35. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Obie publikacje pokazują, że zabytkowe zbiory biblioteki mogą być inspiracją nie tylko do badań historycznych, ale również do współczesnych opowieści tworzonych językiem komiksu.

Rozmowę z Jackiem Frąsiem poprowadzi dr hab. Sebastian Konefał, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, filmoznawca i kulturoznawca, badacz m.in. kina gatunkowego oraz sztuki komiksu.

Podczas spotkania będzie można bezpłatnie otrzymać egzemplarz komiksu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.