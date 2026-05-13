Smocze spotkanie z Pawłem Gołuchem

W sobotę, 16 maja, o godz. 11 zapraszamy dzieci wraz z opiekunami na spotkanie z Pawłem Gołuchem – autorem wierszowanych książek z serii „Smocze kroniki”, które odbędzie się w filii bibliotecznej Słoneczna. Wstęp wolny.

Spotkania z autorem ma na celu zachęcić dzieci do czytania książek, a przy okazji w humorystyczny i przystępny sposób przekazać nieco wiedzy odnośnie poezji dziecięcej (rymy, strofy, wersy, sylaby, morał). Dzieci dowiedzą się też, jak powstaje książka i kto nad nią pracuje. Będzie też okazja do uwolnienia drzemiącej w dzieciach energii podczas zabaw ruchowych przy dźwiękach gitary. Nie zabraknie też czytania fragmentów „Smoczych kronik”. Zapraszamy!

Paweł Gołuch to autor wierszy dla dzieci, tekstów piosenek oraz dowcipnych, wierszowanych książek z serii „Smocze kroniki” („Smocze jajo”, „Smoczy kamień” i „Smoczy autor”), które swoim stylem nawiązują do rymowanej twórczości Kornela Makuszyńskiego.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Magia słów – magia wyobraźni” z programu Partnerstwo dla Książki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.