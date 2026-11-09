Spotkanie autorskie z Sylwią Kubik w Pozytywce

Powiśle i Żuławy to nie tylko miejsca na mapie, ale też krainy pełne historii, opowieści i ludzkich losów. Doskonale wie o tym Sylwia Kubik, której powieści obyczajowe i historyczne cieszą się dużą popularnością wśród czytelników. W środę, 18 listopada, o godz. 17 zapraszamy do filii bibliotecznej Pozytywka przy al. J. Piłsudskiego 17 na spotkanie z autorką. Rozmowę poprowadzi Jolanta Karmowska.

Sylwia Kubik jest polonistką, zielarką i miłośniczką historii. W swoich książkach chętnie sięga po lokalne opowieści, dawną codzienność i losy ludzi związanych z Powiślem oraz Żuławami. To właśnie te regiony, ich przeszłość i niepowtarzalny charakter stanowią ważne tło wielu jej powieści. Czytelnicy znają ją m.in. z takich cykli jak „Osadnicy na Żuławach”, „Cykl żuławski”, „Seria powiślańska” czy „Żuławskie żywioły”, a także z książek „Sybiraczka”, „Córka księdza” i „Mennonitka i hrabia”. Podczas spotkania będzie okazja porozmawiać o literaturze zakorzenionej w lokalnej historii, inspiracjach autorki i miejscach, które dzięki jej książkom zyskują nowe znaczenia.

Organizatorami spotkania są Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Elblągu oraz Biblioteka Elbląska. Wydarzenie zrealizowano przy udziale finansowym Samorządu Miasta Elbląg.