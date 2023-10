Spotkanie z Kamilą Szczepańską-Górną w Lokomotywie

W czwartek, 26 października, o godz. 17 w filii bibliotecznej Lokomotywa na osiedlu Nad Jarem odbędzie się spotkanie z Kamilą Szczepańską-Górną, autorką thrillera „98% Klary”, absolwentką studiów o specjalizacji kryminologia i kryminalistyka, członkinią Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Autorka urodziła i wychowała się w Elblągu. Nie możecie przegapić tej książki i spotkania. Wstęp wolny.

O książce:

„98% Klary” to mocna książka pełna zwrotów akcji, prawdziwych emocji, niezwykle realnych bohaterów i moralnych rozważań. Jej lektura pozostawia po sobie wiele pytań, na które każdy czytelnik powinien odpowiedzieć sobie sam, zgodnie z własnym sumieniem. Styl pisania autorki jest bardzo lekki i przyjemny, choć porusza ona w swojej powieści tematy bardzo trudne, okraszone brutalnością i dużą dawką psychologii. Kryminalistyczne i kryminologiczne przygotowanie, które posiada autorka, mocno przełożyło się na wysoką jakość i realizm poruszanych sytuacji. Jest to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto zastanawia się, czy dobro zawsze jest dobre i czy zło ma tylko jedną formę.

O autorce:

Kamila Szczepańska-Górna to kobieta pełna pasji, energii i pewności. Urodzona i wychowana w Elblągu, z sentymentem wraca w rodzinne strony. Członkini Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, dwukrotna laureatka konkursu na pracę roku z dziedziny kryminalistyki, autorka kilku publikacji naukowych. Zawodowo zajmuje się programowaniem oraz zarządzaniem projektami związanymi z nowymi technologiami. Za cel postawiła sobie obronę doktoratu, w którym ma zamiar połączyć badania odontologiczne z możliwościami, jakie dają sieci neuronowe. Pisanie jest jej hobby i formą relaksu. Uwielbia kontakt z czytelnikami i dyskusje na wszelakie tematy. Jej główną pisarską zasadą jest pisać tylko o rzeczach, o których ma pojęcie. Wierzy bowiem w to, że książki, które czytamy, kształtują nas i nasz światopogląd, a to bardzo duża odpowiedzialność dla każdego autora.

Grupa odbiorców książki:

Ze względu na brutalność niektórych scen, sugerowany wiek minimalny to 18 lat. Książka jest bardzo uniwersalna i trafia zarówno do młodszych, jak i bardziej dojrzałych czytelników. Płeć również nie ma w tym wypadku znaczenia. Każdy znajdzie w tej historii coś dla siebie, choć autorka poleca książkę każdej młodej kobiecie, ze względu na główną bohaterkę, która jest silna i daje sobie świetnie radę bez pomocy mężczyzn.

Rozmowę poprowadzi Elżbieta Zielińska z filii Lokomotywa.

Więcej informacji:

Filia nr 4 Lokomotywa

ul. Ogólna 59

tel. (55) 625 60 90